 'Securitystrategie in Nederland moet radicaal anders'

IT-leveranciers moeten inherent veilige oplossingen leveren - De huidige securitystrategie in Nederland is achterhaald. Security wordt nog steeds massaal als oplossing achteraf verkocht. Terwijl iedereen weet dat die aanpak niet meer voldoende is om cyberdreigingen het hoofd te bieden.



Erik Remmelzwaal, directeur bij DearBytes, vindt dat security- en IT-partijen in actie moeten komen om samen inherent veilige oplossingen te leveren. "Uiteindelijk moeten securityleveranciers zoals we ze nu kennen overbodig zijn."



Security als attribuut

Remmelzwaal ziet heil in een andere mindset. "Security moet een attribuut zijn, een eigenschap van digitale middelen, in plaats van een toevoeging achteraf. Nederland heeft behoefte aan netwerkconnectiviteit, hardware en software die inherent veilig is. Over digitale veiligheid moet al in de designfase zijn nagedacht. Security-by-design moet de nieuwe norm zijn."



Goede voorbeeld

DearBytes gaf zelf onlangs het goede voorbeeld door samen te gaan met KPN. Volgens Remmelzwaal was de verkoop van DearBytes een logische zet en in lijn met de missie. "KPN is gespecialiseerd in connectiviteit en ICT-diensten, wij in security. Dankzij de symbiose van deze diensten, bieden we gebruikers oplossingen die vanuit de basis veilig zijn. Zo dragen we op een andere manier dan gebruikelijk bij aan een veiliger Nederland, en uiteindelijk een veiligere wereld."



Onvoldoende aandacht

Op dit moment geven veel IT-leveranciers de veiligheid van hun producten en diensten onvoldoende aandacht. "Internet of Things-apparaten zijn daarvan doorgaans een goed voorbeeld. Daar zie je standaardwachtwoorden die gebruikers niet hoeven aan te passen en patches die niet of laat verschijnen. De gevolgen hebben we kunnen zien tijdens de aanvallen van het Mirai-botnet vorig jaar. Dat botnet bestond uit honderdduizenden gekaapte IoT-devices."



Samenwerking tussen IT- en securityleveranciers

Een andere mindset tijdens de ontwikkeling van IT-oplossingen is niet voldoende. IT-leveranciers moeten veel meer de samenwerking zoeken met securitypartijen. "Security-by-design vereist specialistische kennis. Die kennis zit bij partijen die nu security leveren als dienst achteraf. Zij moeten op hun beurt die kennis beschikbaar stellen aan software- en hardwareontwikkelaars."



Onafhankelijke controle

Een onafhankelijke partij moet volgens Remmelzwaal vervolgens die veiligheid beoordelen, en onveilige producten van de markt weren. "We hebben bijvoorbeeld de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit die de veiligheid beoordeelt van voedsel en consumentenproducten. Die controle is echter nog niet doorvertaald naar het digitale tijdperk. Ze moeten digitale veiligheid meenemen in hun beoordeling. Dat verkleint de kans dat u een inherent onveilig product koopt."



Factor mens

De factor mens speelt ten slotte een cruciale rol. Voldoende security-awareness is volgens Remmelzwaal onmisbaar. "Wie wil overleven in deze digitale wereld, moet zich ook bewust zijn van de gevaren die daarmee gepaard gaan. Oplossingen kunnen nog zo veilig zijn, met ondoordacht gebruik zet je alsnog de poort voor cyberdreigingen wagenwijd open." Volgens Remmelzwaal kan educatie daarbij helpen. "Voorlichting is enorm belangrijk. We moeten zorgen dat mensen in een vroeg stadium in hun leven al een stukje bewustzijn wordt bijgebracht. We kennen zoiets als seksuele voorlichting, maar wat mij betreft mag security-voorlichting net zoveel aandacht krijgen."