 Betere samenwerking marketing en sales bovenaan wensenlijst

- Bovenaan de wensenlijst van de verantwoordelijken voor marketing, sales of PR staat een betere samenwerking tussen sales en marketing. Een sterkere positionering staat op twee.



De top drie wordt afgesloten met een gedeelde derde plek voor meer kwalitatieve leads en meer naamsbekendheid. Dit blijkt uit onderzoek van Marcommit onder 367 verantwoordelijken voor marketing, sales of PR.



IT-branche meest uitgesproken

Kijkend naar de marketingbehoeftes binnen diverse branches, blijken deze uiteen te lopen. In de IT-branche zijn de verantwoordelijken voor marketing, sales of PR het meest uitgesproken van alle branches. Zo heeft 50 procent de meeste behoefte aan kwalitatieve leads, gevolgd door 30 procent die graag een grotere naamsbekendheid wil.

Uit het onderzoek blijkt verder dat de behoefte om de samenwerking tussen marketing en sales te verbeteren het grootst is bij B2C-bedrijven. Bij B2B-bedrijven staan meer kwalitatieve leads bovenaan de wensenlijst op marketingvlak.



Relevante kennis

Eline Visser, managing director van Marcommit: "Het is goed om te zien dat een betere samenwerking tussen marketing en sales hoog op de wensenlijst staat. De kennis die sales heeft kan marketing heel goed helpen om al vroeg in de buyer journey relevant te zijn. Helaas wordt deze kennis lang niet altijd benut. Juist nu er zo veel content op klanten afkomt, is relevantie essentieel. Wij zien dat inbound marketing een mooie aanjager is voor een betere relatie tussen sales en marketing. En belangrijker nog, organisaties in staat stelt om verbinding te maken en een relatie op te bouwen met de klant. En dat is waar zowel sales als marketing voor warmlopen."



Het whitepaper ‘Meetbaar marketingsucces met engagement hacking’ biedt meer inzicht in de rol van inbound marketing bij het versterken en uitbreiden van relaties.