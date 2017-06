 Handelsmissie naar Italië in teken van topvrouwen

Nog flinke inhaalslag nodig om meer vrouwen aan de top te krijgen - Van 20 tot en met 23 juni reizen, in het kielzog van de Koning en koningin zo'n 130 ondernemers naar Italië. Omdat in beide landen, het aantal vrouwen in de top van bedrijven relatief nog beperkt is wordt tijdens de missie een gesprek georganiseerd met alleen vrouwelijke topondernemers en vrouwelijke ministers.



Deze ‘female leaders round table meeting’ heeft tot doel om extra aandacht te vestigen op het feit dat beide landen nog een flinke inhaalslag te maken hebben op dit vlak. Aan deze top nemen van Nederlandse zijde onder meer deel: Herna Verhagen (CEO Post-NL), Meiny Prins (CEO Priva), Francine Houben (Creative Director Mecanoo architecten) en Minister Lilianne Ploumen. Zakelijk missieleider namens VNO-NCW is Marry de Gaay Fortman, zij is tevens voorzitter van de aan VNO-NCW gelieerde Stichting Topvrouwen, die zich met een eigen database inzet voor de doorstroom van vrouwen naar de top. Van de deelnemers aan de missie is zo’n 40 procent vrouw (normaal zo’n tien procent-25 procent).



Sterke handelsrelatie

"Er is alle reden om de banden met Italië te verstevigen. Zo is Italië onze vijfde exportmarkt. Daarnaast stonden Nederland en Italië aan het begin van het ontstaan van de EU en is Italië een geliefde vakantiebestemming voor Nederlanders. Dat we in beide landen slecht scoren qua aantal vrouwen in de top van bedrijven is een mooie aanleiding om daar met een vrouwelijke CEO-top uit te wisselen hoe we daar vooruitgang in kunnen boeken. Het is de eerste keer dat we dit doen tijdens een handelsmissie en ik zie er erg naar uit," aldus Marry de Gaay Fortman.



Programma

De economische missie biedt ondernemers de gelegenheid om de markt in Italië te verkennen, bestaande contacten aan te halen en om nieuwe contacten te leggen. Naast Rome en Pollenzo wordt Milaan twee dagen aangedaan. Het ministerie van Buitenlandse Zaken, de Nederlandse ambassade in Italië en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) organiseren de missie in samenspraak met het bedrijfsleven.



Centrale thema’s: mode, voeding & tuinbouw, cultureel erfgoed en water

Van de deelnemende partijen aan de handelsmissie komen er ca. dertig uit de agrifood-sector. Voor deze sector is Italië met de rijke eetcultuur van oudsher een interessante afzetmarkt. Zo’n 40 van de deelnemende ondernemers hebben een achtergrond in mode. Voor mode is Italië onder andere van belang als productieland met de trend van reshoring, maar ook vanuit bredere samenwerking op het terrein van duurzaamheid en innovatie. Daarnaast reizen er zo’n twintig vertegenwoordigers uit de culturele sector mee. Zij zullen onder meer op bezoek gaan bij een aantal gerenommeerde culturele instellingen om met hen te spreken over innovatieve digitale toepassingen in de sector en de oplossingen die Nederland kan bieden. Uit de watersector reizen zo’n 30 ondernemers mee. De watersector is al langer bezig zich in Italië te positioneren en de waterproblematiek in Italië is veelzijdig, van het voorkomen van overstromingen tot het zuiveren van water.



Vrouwentop

Aan de ‘female leaders round table meeting’ op 21 juni nemen deel: Diane Boogaard (Head Global Wholesale Product Clients Rabobank), Cathelijne Broers (director Hermitage/ Nieuwe Kerk), Isabel Fernandez (Head Wholesale Banking/ Member Management Board ING), Carolien Gehrels, (European Cities Director Arcadis), Ilona Haaijer (CEO DSM Food Specialties), Francine Houben (Founder Partner and Creative Director Mecanoo), Meiny Prins (CEO Priva), en Herna Verhagen (CEO Post NL). Van het kabinet neemt Lilianne Ploumen, Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking deel. Marry de Gaay Fortman (partner advocaat Houthoff Buruma en voorzitter stichting topvrouwen) zit de bijeenkomst voor. Van Italiaanse zijde is een gelijkwaardige groep vrouwen en bewindslieden vertegenwoordigd. Naast vrouwenparticipatie en de noodzaak van meer vrouwen aan de top wordt stilgestaan bij een meer circulaire economie in beide landen en hoe we op dat vlak kunnen samenwerken.



Bron: Brisk Magazine