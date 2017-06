 Consument voelt zich niet begrepen door bedrijfsleven

Bedrijven overschatten zichzelf als het gaat om het voldoen aan de klantverwachting - Talend maakt de resultaten bekend van internationaal onderzoek onder zowel consumenten als managers bij IT-bedrijven. Hieruit blijkt dat 88 procent van de IT-organisaties wereldwijd ervan overtuigd is dat zij hun klanten goed begrijpen.



Desalniettemin geeft slechts 61 procent van de consumenten aan dat hun behoeften begrepen worden. Ondanks dat bedrijven steeds meer klantdata tot hun beschikking hebben, heeft een groot deel dus moeite om in te spelen op de wensen van de klant.



Gebruik van klantdata topprioriteit

Ondanks dat organisaties denken dat ze al voldoen aan de wensen van de klant, hebben zij toch een sterke behoefte om dit te verbeteren. Bij 63 procent van de bedrijven staat het begrijpen van de klant met behulp van klantdata hoog op het prioriteitenlijstje voor 2017. Vanwege het strategische karakter van klantgerichte initiatieven worden dit soort projecten vooral geleid door C-level executive functies (42 procent), zoals de CEO en COO, gevolgd door de CIO en CTO (samen 39 procent). Op de vraag naar hoe organisaties klantgerichter willen worden, geeft 80 procent aan dat zij klantdata toegankelijk willen maken voor meerdere afdelingen en business units.

Auke Jilderda, Country Manager Benelux bij Talend: "Bijna alle bedrijven zien de waarde van (klant)data in en iedereen probeert het maximale eruit te halen. Toch is er nog veel ruimte voor verbetering, en dat is hard nodig. Het is niet voor niets dat diverse onderzoeken aantonen dat een slechte klantstrategie jaarlijks enkele miljarden kost. De tijd is rijp om nu stappen te zetten en één platform in te richten waarop alle bedrijfsdata samenkomt. Alleen dan bent u in staat om een 360-graden klantbeeld te bouwen en de, nu nog, onontdekte kansen te verzilveren."