 HR-professional financiële sector heeft moeite met invullen vacatures

Imagoprobleem financiŽle sector grote uitdaging voor HR-professionals - Acht op de tien HR-professionals in de financiële sector stelt dat de sector een imagoprobleem heeft. Maar liefst 65 procent geeft aan dat ze moeite hebben om vacatures in te vullen.



Dat blijkt uit een onderzoek van FBD Bankmensen onder meer dan honderd HR-professionals in de financiële sector.

De resultaten zijn opvallend, stelt Henk Kelder, directeur van FBD Bankmensen. "We merken dat er in de maatschappij veel onvrede is over de manier waarop de sector georganiseerd is. We horen al dat men liever niet zegt dat hij of zij bij een bank werkt. HR-afdelingen zijn de antenne en het visitekaartje van bedrijven. Dat zij dit signaal afgeven, is dus veelzeggend."

Het imagoprobleem van de financiële sector heeft dan ook ten gevolg dat 95 procent van de ondervraagden HR-professionals aangeeft dat ze een werknemer zoeken die bijdraagt aan een positief imago van het bedrijf.



Moeite met HR-beleid

De helft van de ondervraagde HR-professionals stelt dat banken en verzekeraars minder zekerheid bieden en daardoor minder populair zijn geworden. Dat zou dan ook een van de verklaringen kunnen zijn waarom twee op de drie afdelingen personeelszaken bij financiële instellingen moeite hebben om vacatures in te vullen.

"Wij raden dan ook aan om het bestaan bij de bankensector niet te romantiseren. De (financiële) zekerheid die de sector bood, is verleden tijd. En ook bij de bank staan de lonen onder druk, waardoor het verschil tussen de bank en andere sectoren kleiner wordt. En de reorganisaties, die elkaar snel opvolgen, zijn ook niet prettig," stelt Kelder. "Als er een reëler beeld gegeven wordt over de kansen en mogelijkheden van een carrière bij de bank, dan draagt dat op de lange termijn bij aan een beter imago van deze sector."



Oplossing ligt bij Fintech

Meer dan 90 procent van de ondervraagde HR-medewerkers geeft aan dat financiële instellingen nu moeten inzetten op innovatie, willen ze de concurrentieslag van nieuwe partijen (zoals fintech-bedrijven) niet verliezen. "Snel inzetten op innovatie zou een kans zijn om het dalende marktaandeel van traditionele spelers om te draaien. Daar komt nog een maatschappelijk voordeel bij: dergelijke innovaties moeten begeleid en geïmplementeerd worden, wat ook leidt tot werkgelegenheid voor niet-IT’ers bij de bank," besluit Kelder.