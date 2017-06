 Streamingdiensten jagen groei in entertainment- en mediasector aan

Combineer gedeelde passie met slimme technologie - De totale bestedingen binnen de wereldwijde entertainment- en mediamarkt groeien de komende vijf jaar met gemiddeld 4,2 procent per jaar. In dit tempo komen de totale entertainment- en mediabestedingen uit op 2.2 biljoen dollar in 2021.



Dit blijkt uit de PwC Global Entertainment & Media Outlook 2017-2021. Het zijn voornamelijk bedrijven die de beleving en ervaring van de gebruiker voorop stellen die profiteren van de groei in deze markt, zegt PwC.

Want uit de outlook blijkt dat vooral bedrijfsmodellen die gebaseerd zijn op een direct-tot-consument strategie snel groeien. Zo groeit internetvideo de komende vijf jaar naar verwachting met 11,6 procent per jaar en muziek streaming zelfs met 20,7 procent per jaar. Deze bedrijfsmodellen worden gekenmerkt door slimme technologie, gebruiksvriendelijkheid en ruime keuzemogelijkheden. Het zijn vooral deze Spotify-achtige diensten die de groei in de entertainment- en mediasector aanjagen.



Gedeelde passies

Volgens media-expert Ennèl van Eeden van PwC leiden veranderingen in technologie, gebruikersgedrag en bedrijfsmodellen stilaan tot een kloof tussen hoe consumenten media en entertainment willen ervaren en betalen en hoe bedrijven hun aanbod produceren en distribueren. "Bouw eerst aan actieve, hoogwaardige communities, met gedeelde passies, waarden en interesses. En combineer dat met slimme technologieën om gebruikers superieure gebruikerservaringen te bieden’, is haar advies. ‘De content moet de gebruiker vinden en niet andersom."



Reclamebestedingen

De groei in reclamebestedingen valt iets terug ten opzichte van afgelopen jaren en bedraagt tot 2021 gemiddeld 4,2 procent per jaar. Deze groeivertraging weerspiegelt de druk op advertentie-gedreven bedrijfsmodellen. Steeds meer consumenten ontwikkelen een voorkeur voor advertentievrije varianten van media en entertainment. Adverteerders ervaren op hun beurt ontevredenheid over de huidige gebrek aan meetmogelijkheden van digitale media.

De groei van internetreclame wordt in hoge mate gedreven door het mobiele internetgebruik; mobile advertising steeg vorig jaar met maar liefst 58,7 procent en neemt tot 2021 met gemiddeld 18,5 procent per jaar toe. Desondanks is reclame via vast internet nog steeds goed voor bijna twee derde van de totale bestedingen aan internetreclame.

Volgens Ennèl van Eeden maskeert de robuuste groei van internetreclame de onderliggende groeivertraging. "Zonder geaccepteerde betrouwbare meetmethoden die transparantie bieden op de effectiviteit van de belangrijkste platforms, zijn grote merken terughoudend om zich in nog grotere mate te concentreren op internetreclame."



Tipping Points

Volgens de outlook staat de entertainment- en mediasector op een aantal kantelpunten, al zijn er wel grote verschillen tussen regio’s:

1. Internetreclame genereert nu wereldwijd meer inkomsten dan tv-reclame

2. In 2017 zullen de inkomsten uit internetvideo die uit fysieke video voorbijstreven

3. Krantenuitgevers haalden in 2016 meer omzet uit de oplage van kranten dan uit advertenties

4. De muziekindustrie haalde in 2016 voor het eerst meer inkomsten uit digitale muziek dan uit de verkoop van cd’s en vinyl

5. Dankzij streamingabonnementen sterft ook het downloaden van muziek uit; er worden nu al meer inkomsten uit streaming dan uit downloaden gegenereerd

6. De inkomsten uit virtual reality-video overstijgen in 2019 de omzet uit interactieve apps en gaming

7. Smartphone-verkeer zal het vaste breedbandverkeer in 2020 overschrijden

8. China telt nu meer bioscopen dan de Verenigde Staten