 Winnaars Nederlandse Data Science Prijzen bekend

Data science speelt een steeds grotere rol in onze samenleving - Vorige week zijn de winnaars van de Nederlandse Data Science Prijzen bekendgemaakt. Quantib, dat met data dementie sneller kan diagnosticeren, won de Anthony Fokker Prijs voor start-ups.



Datavisualisatie-expert Stef van den Elzen nam de Gerrit van Dijk Prijs voor wetenschap in ontvangst. AgroEnergy sleepte, samen met CQM, de Hendrik Lorentz Prijs voor bedrijven en overheden in de wacht met BiedOptimaal, dat het biedproces van de dagelijkse energiehandel bij glastuinders automatiseert en optimaliseert.



De Data Science Prijzen

De Nederlandse Data Science Prijzen zijn een initiatief van de Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen (KHMW) en de Big Data Alliance (BDA). De uitreiking vond plaats in het Hodshon Huis, dat al sinds 1841 de zetel is van de KHMW. Louise Gunning-Schepers, voorzitter van de KHMW, en Alexander Rinnooy Kan, voorzitter van de BDA, verzorgden de opening van de middag. Innovatie-expert Emmanuel Flores Elías gaf een lezing over datascienceproject The Next Rembrandt. Daarnaast gaven alle winnaars een korte presentatie, onder toeziend oog van vele prominente gasten uit het bedrijfsleven en de wetenschap.

Gunning-Schepers: "Data science speelt een steeds grotere rol in onze samenleving. Daarom is het mooi om te zien dat Nederlandse bedrijven en onderzoekers een voortrekkersrol vervullen op dit vlak. Het hoge niveau van de winnaars is hier het bewijs van. Hoe uiteenlopend de winnaars ook zijn, ze tonen allen de grote economische en maatschappelijke relevantie van data science."



Anthony Fokker Prijs voor start-ups: Quantib

Quantib helpt artsen dementie sneller en nauwkeuriger te diagnosticeren, door metingen van MRI-hersenbeelden op automatische wijze te vergelijken met referentiedata van scans van 5.000 deelnemers van de Rotterdam Scan Studie. Naast de Anthony Fokker Prijs werd de start-up ook beloond met een geldbedrag van 5.000 euro.



Gerrit van Dijk Prijs voor wetenschap: Stef van den Elzen

Dr. ir. Stef van den Elzen ontwikkelde voor zijn proefschrift voor de TU Eindhoven grensverleggende visualisatietechnieken, waarmee hij inzichten kan verkrijgen in extreem complexe en continu veranderende datasets met miljarden gegevens. Als VP Engineering bij Synerscope gebruikt Van den Elzen deze techniek nu onder meer om verzekeringsfraude op te sporen. Ook Van den Elzen kreeg een geldbedrag van 5.000 euro uitgekeerd.



Hendrik Lorentz Prijs voor bedrijven en overheden: AgroEnergy en CQM

Voor glastuinders is het sturen op het gebied van de in- en verkoop van energie tijdrovend en complex. AgroEnergy, energiepartner voor de glastuinbouw, en data science specialist CQM ontwikkelden hiervoor samen de big data-oplossing BiedOptimaal, dat het dagelijkse biedproces van glastuinders automatiseert en optimaliseert. De optimale bieding houdt rekening met een enorme hoeveelheid externe factoren zoals weersomstandigheden, warmtebehoefte en CO2 behoefte. Met BiedOptimaal haalt de glastuinder een goed rendement en wordt kostbare energie zo duurzaam mogelijk ingezet. De Hendrik Lorentz Prijs is een prestigeprijs.