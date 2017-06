 Hoe de dagelijkse gang van zaken een leerervaring wordt

Informeel leren is ook leren - Afgelopen week sprak Niels Huismans, Business Development Manager bij FastFlex op TEDxAmsterdamED. Met als thema ‘From an outside perspective’ vroeg de organisatie sprekers hun visie te delen op onderwijs



Huismans sprak over ‘a life lived learning’. Hij benadrukte het belang van altijd blijven leren, in formele, maar juist ook in een informele setting. "We kunnen altijd leren, overal en op ieder moment. We zijn ons er vaak alleen niet bewust van." Maar hoe werkt dit in de praktijk in een zakelijke omgeving? Hoe kunnen we informeel leren op kantoor stimuleren? En welk effect heeft het op de business?



Het concept: ‘a life lived learning’

"Mensen moeten opnieuw leren te leren. Er zijn zoveel momenten waarop, en personen waarvan je dingen kunt leren. Als ik kijk naar mijn eigen onderwijs zie ik dat het bewust omgaan met informele leerervaringen en het proces daarvan nooit onderdeel van het programma is geweest. Dit vind ik een gemis." Huismans signaleert een aantal uitdagingen op dit gebied. "Leren is te veel geïnstitutionaliseerd, heeft te veel focus op budget en verantwoordelijkheid en gaat te veel over de overdracht van kennis en wetenschap. Maar wat als leren een natuurlijke leefwijze wordt? Wat als het juist draait om het adaptief vermogen? Wat als leren gericht is op een individu?" Om informeel leren eigen te maken, zet Huismans vier stappen op een rij. "Allereerst moet u ervaren wat er gebeurt en hier voor een kort moment bij stil staan. Vervolgens moet u gaan ‘uitpakken’, verwerken wat u zojuist hebt ervaren. De derde stap is het reflecteren. Door te praten over wat u hebt meegemaakt, het te delen met anderen, kan het landen. Tenslotte gaat het erom dat u toepast wat u zojuist hebt ervaren in nieuwe situaties." Door informeel, overal en op ieder moment, te leren kunnen we ons klaarstomen voor wat er komen gaat.



Ontwikkeling: juist buiten formele setting

"Het is van belang dat organisaties, en daarbinnen managers, zich realiseren dat leren en ontwikkelen niet alleen in formele setting gebeurt. Juist informeel leren brengt veel met zich mee." ‘A life lived learning’ draait om het leren in allerlei situaties, zowel binnen als buiten het werk. Huismans geeft een voorbeeld uit eigen situatie: "Jaren geleden ging ik met mijn kleine neefje op pad. Hij vroeg me wat ik precies deed op mijn werk. Normaal gesproken antwoord ik op deze vraag met ingewikkelde termen, maar nu moest ik het simpel uitleggen. Nu gebruik ik deze vraag zelf om ondernemers uit te dagen. In mijn rol als consultant vraag ik hen uit te leggen, zoals ze dat aan een vijfjarige zouden doen, wat het bedrijf doet en waar de toegevoegde waarde zit."



Een lerende omgeving

"Om optimale ontwikkeling te bereiken, zowel persoonlijk als voor een heel team, moet niet alleen gekeken worden naar trainingen en opleidingen. Ook andere ontwikkelingen die een persoon of team doormaakt moeten worden meegenomen. Zowel management als personeel moeten zich bewuster worden dat, en wat, we informeel leren, zodat we dit inzichtelijk kunnen maken. Precies zoals we dat in formele setting al zo goed doen." Door het inzichtelijk maken van zowel formele, als informele leercurven kan de ontwikkeling in breder perspectief worden gezet. "Dit inzicht biedt de basis om feedback te kunnen geven, om zo verder te groeien. We leren van het maken van fouten, van sociale interactie en van het geven en krijgen van feedback. Wanneer een organisatie hierin faciliteert, verandert de werkomgeving in een stimulerende werkplek."

Natuurlijk is het niet de bedoeling dat we ineens iedere situatie toetsen om te zien of we er wellicht iets van kunnen leren. Het draait meer om de bewustwording van de mogelijkheid tot leren, geeft Huismans aan. "Het is mooi als mensen wat vaker stilstaan bij ogenschijnlijk dagelijkse gebeurtenissen. In de waan van de dag vergeten we namelijk vaak stil te staan bij wat we op een informele manier leren. Vaak kunnen we meer uit situaties halen dan we doen. We zullen minder afhankelijk zijn van leerinstituten, die vaak toch een beetje achter de feiten aan lopen. Men wordt opgeleid voor wat we nu nodig hebben, in plaats van in de toekomst. Simpelweg omdat we dit nog niet weten. Uiteindelijk zullen we informele leerervaringen automatisch verwerken zonder er stap voor stap bij stil te staan, zodat we lerend leven."