 Week van de Bevlogenheid start vandaag

Hoe bevlogen bent u? - Minder dan twintig procent van de Nederlandse werknemers voelt zich een paar keer per week bevlogen, is trots en haalt echt voldoening uit z'n werk.



Dat moet anders, vinden de initiatiefnemers van de allereerste landelijke Week van de Bevlogenheid, die vandaag van start gaat.

Het doel? In 2025 niet minder dan 80 procent van werkend Nederland bevlogen en trots krijgen. En dat betekent dat er nog veel werk aan de winkel is. Volgens de organisatie is er een landelijke beweging nodig, "Werkgevers moeten het werken aan bevlogenheid als thema op de managementagenda zetten, want het is ongelofelijk belangrijk. Bevlogen medewerkers zorgen namelijk voor aantoonbaar betere resultaten en meer werkplezier," zegt Ronald Warmerdam van IMPACT on the Job. "Organisaties met bevlogen medewerkers doen het bovendien veel beter als het gaat om klantloyaliteit, winstgevendheid en kennen een laag verzuim. (bron: Gallup Q12 2016) Tal van bedrijven en ambassadeurs zijn aangehaakt om mee te bouwen aan meer bevlogenheid, betrokkenheid en trots. Samen streven zij er naar om deze boodschap bij een zo groot mogelijk publiek onder de aandacht te brengen via de landelijke Week van de Bevlogenheid editie 2017."



Maandag: Bevlogenheid en leiderschap

De start van de Week van de Bevlogenheid: het begint bij leiderschap. Hoe krijgen we bevlogenheid op de managementagenda en wat kunnen ondernemers en/of leidinggevenden doen om interne bevlogenheid een boost te geven? Deze maandag licht de Week van de Bevlogenheid een aantal praktische stappen toe middels onder andere een blog, een infographic en een video.



Dinsdag: Bevlogenheid in praktijk

Deze dag gaat over bevlogenheid in de praktijk. Zo verzorgt Week van de Bevlogenheid-ambassadeur IMPACT on the Job deze dag een webinar waarin wordt toegelicht hoe je bevlogenheid in de praktijk kunt laten toenemen en vasthouden. IMPACT on the Job begeleidt bedrijven naar meer bevlogenheid en resultaatversnelling.



Woensdag: Bevlogenheid meten

Hoe kun je de bevlogenheid vergroten als je zelf niet weet waar je staat met je bedrijf? Week van de Bevlogenheid-ambassadeur Effectory meet bevlogenheid en betrokkenheid voor ruim 800 organisaties zowel in Nederland als daarbuiten. Ze hebben, speciaal voor de Week van de Bevlogenheid, een Bevlogenheid Scan ontwikkeld. Organisaties met meer dan 100 man personeel kunnen hier gratis gebruik van maken.



Donderdag: Succesvol werken aan bevlogenheid

Donderdagmiddag 15 juni vindt het evenement "Succesvol werken aan bevlogenheid" plaats. Verschillende sprekers zullen, ieder op hun eigen manier en uit eigen ervaring, spreken over bevlogenheid. Het zijn onder andere Bas van der Veldt, Willem van Rhenen en Wilco van Rooijen. Lees meer en bestel toegangskaarten via www.weekvandebevlogenheid.nl.



Vrijdag: Bevlogenheid en het talent van morgen

De organisatie van de Week van de Bevlogenheid heeft onderzoek gedaan naar de motivatie van de Y-generatie om te kiezen voor een bepaalde werkgever. Slechts negen procent van de 1134 respondenten kiest nog voor een corporate organisatie, en het grootste gedeelte van de respondenten, namelijk 52 procent gaan voor middel- en kleine bedrijven met een duidelijkere focus op purpose, werkplezier en autonomie in het werk. Het belang van on-the-job bevlogenheid leeft onder de studenten. De onderzoeksresultaten zullen als eerste op het bovengenoemde event worden gepresenteerd. De whitepaper met resultaten komt deze vrijdag uit.

Volg Week van de Bevlogen via de website, Twitter, Facebook, LinkedIn en via #WvdB2017.