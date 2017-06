 Opkomst deelauto niet te stoppen

Deelauto blijkt ideale oplossing voor bedrijven - Nederlandse ondernemingen weten steeds meer de zakelijke deelauto te vinden. Dat blijkt uit resultaten van Arval Car Sharing.



Ten opzichte van 2014 reden er bij Arval in het eerste kwartaal van 2017 drie keer zoveel deelauto's in het wagenpark. Zakelijke deelauto's worden beschikbaar gesteld aan medewerkers binnen een bedrijf of bedrijventerrein en zijn steeds vaker een vast onderdeel van het mobiliteitsgebruik. Cijfers ondersteunen de visie van Arval dat dit aantal in de komende jaren sterk zal blijven groeien.



Zakelijke deelauto's

Matthijs Wouters, commercieel directeur Arval, licht toe: "Binnen Europa bekleedt Nederland een toppositie, als het gaat om de inzet van zakelijke deelauto's. Dit blijkt uit grootschalig onderzoek dat het Corporate Vehicle Observatory jaarlijks voor ons uitvoert. Bedrijven zien de mobiliteitswensen van hun werknemers veranderen. Een behoorlijk aantal blijft de vaste leaseauto nodig hebben, maar ook heel veel werknemers willen flexibel zijn in hun mobiliteitsgebruik. In de stad kan het openbaar vervoer de beste keuze zijn, maar voor een zakelijke afspraak aan de andere kant van het land, biedt een representatieve auto uitkomst. Dat die voor gezamenlijk gebruik onder alle werknemers is, maakt dan niet uit. Zo lang de werknemer maar keuzevrijheid en gebruiksgemak ervaart. Daarnaast maakt Car Sharing het voor de werkgever mogelijk het wagenpark zeer efficiënt in te zetten.



Flexibele mobiliteit

Hij vervolgt: "Vooral bedrijven met een wagenpark van meer dan 50 auto's lopen voorop in Europa. Van deze werkgevers maakt 42 procent al gebruik van gedeelde auto's, nog eens negen proecent verwacht binnen drie jaar deze vorm van flexibele mobiliteit in te zetten, volgens de CVO Barometer. Maar ook bij middelgrote bedrijven, met tien tot 49 auto's in het wagenpark, zien we de bereidheid toenemen. We mogen dus verwachten dat Car Sharing de komende jaren verder gaat groeien."