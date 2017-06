 2017 Superversnellers: 25 bedrijven overtroeven de concurrentie

25 bedrijven voldoen aan alle Superversneller-criteria - Heidrick & Struggles publiceert de 2017 lijst met ‘Superversnellers’. Superversnellers zijn enkele van 's werelds grootste bedrijven die beter presteren dan hun concurrenten als gevolg van snelheid en flexibiliteit.



"Deze 25 Superversnellers realiseren consequent een omzetgroei op het hoogste niveau met indrukwekkende, duurzame winstgevendheid," aldus Colin Price, Executive Vice President en Global Managing Partner, Leadership Consulting bij Heidrick & Struggles. "Aanhoudend succes op het gebied van de 'top- en bottom line' in een onzekere, ontwrichtende wereld vereist versnelling, d.w.z. het vermogen om zich sneller dan de concurrentie aan te passen en het stuur om te gooien."

Price is samen met Sharon Toye, Leadership Consulting Partner bij Heidrick & Struggles auteur van het boek, Accelerating performance: How to mobilize, execute, and transform with agility dat afgelopen januari in Davos, Zwitserland, debuteerde tijdens de jaarvergadering van het World Economic Forum. Het boek bevat de inaugurele lijst met 23 superversnellers en richt zich op de factoren die hen in staat stelden om zich snel en beslissend te bewegen, zodat zij hun concurrenten achter zich konden laten.



Tijdig reageren

"De meeste concurrerende differentiatie vindt plaats wanneer bedrijven de veranderingen in hun omgeving begrijpen en tijdig reageren," zei Price. "Handelingen die moeten worden bereikt door middel van snelheid en flexibiliteit zijn onder andere het exploiteren van de nieuwe oorzaken voor groei alsmede het behoud van de reden voor het huidige concurrentievoordeel--met andere woorden: zowel aanvallend als verdedigend te werk gaan."

De lijst met 25 Superversnellers voor 2017 omvat elf nieuwe vermeldingen tezamen met veertien die tevens vermeld stonden op de originele lijst met Superversnellers voor 2016, wat de uitdagingen benadrukt op het gebied van het realiseren en behouden van hoge prestaties.



Verenigde Staten domineren

De Verenigde Staten domineerde met zestien bedrijven wederom de lijst met Superversnellers. China telt in 2017 vijf Superversnellers (vier van het vasteland van China en één uit Hongkong), een toename van twee bedrijven in vergelijking met afgelopen jaar. In totaal wordt Azië vertegenwoordigd door negen superversnellers; Europa heeft er dit jaar geen.

De Superversnellers zijn uit een verscheidenheid aan bedrijfstakken afkomstig. "Nu kapitaal steeds mondialer en meer liquide en geïnformeerd wordt, zien we dat de creatieve ideeën en flexibele uitvoering succesvol kunnen zijn in een breed scala van markten en bedrijfstakken," aldus Price.



De Superversnellers

2017 Superversnellers (gerangschikt per marktkapitalisatie op 31 maart 2017; asterisk geeft aan dat het bedrijf ook op de lijst met Superversnellers voor 2016 vermeld stond):





1. *Apple Verenigde Staten Technologie



2. *Alphabet Verenigde Staten Technologie



3. Alibaba Group Holdings China Consumenten



4. *Tencent Holdings China Technologie



5. *Visa Inc. Verenigde Staten Financiële dienstverlening



6. *Comcast Corporation Verenigde Staten Communicatie



7. *Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Taiwan Technologie



8. United Health Group Verenigde Staten Gezondheidszorg/Levenswetenschappen



9. *Ping An Insurance (Group) Company of China China Financiële dienstverlening



10. Celgene Corporation Verenigde Staten Gezondheidszorg/Levenswetenschappen



11. *The Priceline Group Inc. Verenigde Staten Consumenten



12. *Starbucks Corporation Verenigde Staten Consumenten



13. CVS Health Corporation Verenigde Staten Gezondheidszorg/Levenswetenschappen



14. * Tata Consultancy Services Limited India Professionele dienstverlening



15. *Biogen Inc. Verenigde Staten Gezondheidszorg/Levenswetenschappen



16. *HDFC Bank Limited India Financiële dienstverlening



17. The Charles Schwab Corporation Verenigde Staten Financiële dienstverlening



18. Keyence Corporation Japan Technologie



19. Sun Hung Kai Properties Limited Hongkong, China Vastgoed



20. VMware, Inc. Verenigde Staten Technologie



21. NetEase, Inc. China Technologie



22. *Cognizant Technology Solutions Corporation Verenigde Staten Technologie



23. McKesson Corporation Verenigde Staten Gezondheidszorg/Levenswetenschappen



24. Monster Beverage Corporation Verenigde Staten Consumenten



25. *Cerner Corporation Verenigde Staten Technologie



Vier regels van twintig

Om in aanmerking te kunnen komen als Superversneller moet een bedrijf voldoen aan vier ‘regels van twintig’. Onder de 500-bedrijven met de hoogste marktkapitalisatie in de wereld, moeten zij:

-- deel uitmaken van de top twintig procent op het gebied van omzetgroei, zowel in de

afgelopen drie als zeven jaar;

-- niet meer dan twintig procent van hun groei anorganisch gegenereerd hebben (door

middel van overname);

-- niet meer dan twintig procent van hun inkomsten uit overheidssubsidies verkregen

hebben (elimineren van door de staat gesteunde ondernemingen);

-- geen vermindering van hun winstmarge van meer dan twintig procent hebben waargenomen

als percentage van de omzet tijdens hun uitbreiding.