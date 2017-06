 Zomerbaan: jongeren werken niet alleen voor het geld

Vijf redenen waarom jongeren vakantiewerk doen - Ieder jaar zet YoungCapital de hotste zomerbanen op een rij. Maar wat zoeken jongeren precies in een vakantiebaan? Willen ze zo veel mogelijk geld verdienen of is een onvergetelijke zomer het belangrijkst?



Het cv versterken is deze zomer de belangrijkste reden voor jongeren om te gaan werken, blijkt uit onderzoek onder ruim 1.000 kandidaten van YoungCapital. Maar ook geld verdienen en een vaste bijbaan vinden zijn vaak genoemde motivaties. De top vijf:



1. Goed op het cv

De zomer blijkt voor jongeren het perfecte moment om vaardigheden te trainen waar ze later in hun loopbaan profijt van hebben. Zo is werken in een callcenter goed om van telefoonangst af te komen, winkelwerk geschikt om salesskills te ontwikkelen en administratief werk een uitgelezen kans om het reilen en zeilen van organisaties door te krijgen. Ook vakinhoudelijke ontwikkeling is mogelijk voor bijvoorbeeld IT’ers, reparateurs of meubelmakers in spe.



2. Flink geld verdienen

25 procent van de ondervraagden werkt deze zomer om lekker te cashen. Nu de studie even op een lager pitje staat, blijft er tijd over om te sparen voor een nieuwe kamerinrichting, scooter, studieboeken of misschien zelfs een vakantie zonder ouders. De bekende horecabijbaan, het promotiewerk en een schoonmaakbaan zijn ook dit jaar in trek. Maar bijzondere manieren van geld verdienen zijn er ook als bloemenverdeler, fietsmonteur of meubelbezorger.



3. Een vaste bijbaan na de zomer

De zomer is ook het ideale moment om een vaste bijbaan te vinden én er te blijven hangen. Zo lenen de meeste banen zich perfect om na de vakantie parttime te blijven werken. Vooral in callcenters, promotiewerk, administratieve banen en winkelwerk lukt dat vaak. Ook in productiewerk en de logistiek zijn genoeg potentieel vaste bijbanen te vinden, bijvoorbeeld als postsorteerder of als koerier voor een online supermarkt.



4. Mensen/leeftijdsgenoten ontmoeten

Als alle klasgenoten op vakantie zijn, blijkt een zomerbaan voor sommige jongeren de ideale manier om nieuwe leeftijdsgenoten en vrienden te ontmoeten. Onder andere met werk in een kas (bijvoorbeeld die van een komkommerkwekerij) wordt teamwork op de proef gesteld. Nog een manier om sociale contacten op te doen, is als thuiszorgmedewerker voor ouderen. Een luisterend oor hebben is dan ook een van de gevraagde eigenschappen in de vacature.



5. Geweldige herinneringen opdoen

Het draait natuurlijk niet allemaal om geld. Geweldige herinneringen opdoen motiveert bij aanvang van de zomer slechts een klein deel van Generatie Z om aan het werk te gaan. Zij wil, bijvoorbeeld als recreatie- of barmedewerker in Spanje. Een andere mogelijkheid is festivalwerk, bijvoorbeeld achter de bar of bij een fotobooth op het festivalterrein. Nog maar weinig werkende jongeren verwachten dus een onvergetelijke zomer. En dat terwijl de zomer zich daar juist voor leent en veelal achteraf toch onvergetelijk is geworden. We love summet