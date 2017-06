 Inschrijving Dutch PR Awards 2017 geopend

Welk bureau had afgelopen jaar de beste pr-case? - De inschrijving voor de officiële Dutch PR Awards (DPRA) 2017 is geopend. De Dutch PR Awards, die verschillende categorieën bestrijken, worden op 14 september uitgereikt aan de bureaus met de beste PR-cases van 2016-2017.



De Dutch PR Awards zijn dé vakprijzen voor de PR- en communicatiebranche. De prijzen worden uitgereikt door brancheorganisatie VPRA aan PR-cases die het beste bewezen resultaat hebben bereikt. Nieuw in deze vijfde editie van de Dutch PR Awards is dat er geen presentaties op locatie plaatsvinden. Dit doe je namelijk al bij je (digitale) inschrijving in de vorm van een een minuut durende video-pitch.

De award-uitreiking start aan het einde van de middag met een borrel, gevolgd door een diner met de feestelijke uitreiking van de felbegeerde Dutch PR Awards 2017.



Categorieën

De aankomende editie zijn er in vier categorieën awards te behalen:

• BTC: in de categorie Business to Consumer kennen we een prijs toe aan het bureau dat een succesvolle en effectieve PR-aanpak heeft ontwikkeld voor een onderneming of instelling waarbij de consument de klant is.

• BTB: in de categorie Business to Business kennen we een prijs toe aan het bureau dat een succesvolle en effectieve PR-aanpak heeft ontwikkeld waarbij een zakelijke organisatie de klant is.

• NON-PROFIT: in de categorie Non-profit kennen we een prijs toe aan het bureau dat een succesvolle en effectieve PR-aanpak heeft ontwikkeld in opdracht van een organisatie of instelling zonder winstoogmerk.

• INNOVATIE-AWARD: de VPRA wil met deze speciale categorie bureaus inspireren om PR-expertise in te zetten om zo innovatie in communicatie te stimuleren. Een Innovatie-Award voor het beste PR-idee, liefst met heldere maatschappelijke relevantie. Tevens wil de VPRA non-profit organisaties oproepen om samen met PR- en communicatiebureaus tot nieuwe initiatieven en ideeën te komen. De campagne hoeft nog niet te zijn uitgevoerd. De winnaar in deze categorie ontvangt een cheque ter waarde van 25.000 van De Stichting Auspiciën om het idee te realiseren! Zorg dat uw opdrachtgever ook enthousiast meepitcht.



Inschrijven

De ingezonden cases worden door de vakjury beoordeeld. De jury kiest drie genomineerden per categorie. Deze genomineerden worden voorafgaand aan de prijsuitreiking bekendgemaakt.

Schrijf u via deze pagina in! Op de website vindt u alle informatie over de voorwaarden, hoe u inschrijft en de betaling. De inschrijving is vanaf 1 juni tot en met 15 juli geopend.