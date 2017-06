 Internet, tv en bellen worden duurder

Providers moeten meer dan ooit investeren in technologie - Zes van de zeven grootste providers verhogen vanaf 1 juli hun tarieven. De meeste Nederlanders gaan daardoor meer betalen voor internet, tv en bellen.



Het extra bedrag kan per klant uitkomen op maximaal 66 euro per jaar. Het gemiddelde over de hele linie is 22 euro op jaarbasis. Dat blijkt uit onderzoek van Pricewise.



Stijging per provider

Het is niet de eerste keer dat providers de prijzen omhooggooien. Vorig jaar lieten onder andere Ziggo en KPN hun klanten al respectievelijk 1,95 en 2,50 per maand extra betalen, wat ook neerkomt op bijna 30 euro per jaar. Providers die hun prijzen laten stijgen, zijn verplicht om hun klanten hierover minimaal een maand van tevoren op de hoogte te stellen. Omdat de geplande stijgingen fors hoger liggen dan de huidige inflatie, hebben klanten het recht om niet akkoord te gaan met de prijsstijging en hun contract op te zeggen.



Extraatjes

Naast de tariefstijgingen voor pakketten, vragen de providers ook extra geld voor andere diensten. Bij KPN en Telfort wordt bellen duurder, namelijk twaalf cent per minuut en twaalfcent als starttarief, in plaats van de elf cent die voor beide gold. Bij Telfort wordt een extra tv-ontvanger voor interactieve TV een euro duurder, en bij Ziggo gaan de activatiekosten met 2,45 omhoog naar 19,95. De enige grote provider die de tarieven niet laat stijgen, is T-Mobile.



Grote investeringen

Volgens Hans de Kok, directeur van Pricewise, komen deze prijsstijgingen niet geheel onverwachts. "Het is duidelijk een marktbrede stijging. Providers moeten meer dan ooit investeren in technologie om aan de capaciteitsvraag van klanten te kunnen voldoen. Datagebruik neemt nog altijd exponentieel toe en netwerken moeten daarop voorbereid zijn," aldus De Kok. "Maar," voegt hij nog toe, "klanten willen deze hogere prijzen natuurlijk wel terugzien in een verbetering van de diensten."



Internetsnelheid & netwerkstabiliteit

De belangrijkste reden voor de prijsstijging is dat providers willen investeren in het netwerk en de internetsnelheid voor klanten willen verhogen. De meeste klanten krijgen dan ook iets terug voor de prijsstijging. Zo ook bij XS4ALL. Woordvoerder Niels Huijbregts: "De internetsnelheid van XS4ALL-klanten gaat met 20 tot 60Mb/s omhoog, afhankelijk van het type abonnement en de locatie waar klanten zich bevinden. En ze krijgen gratis mobiel internet bij hun abonnement (behalve bij het Basic-pakket)."

KPN verhoogt eveneens de internetsnelheid, maar kan deze niet aan iedereen leveren vanwege technische beperkingen. Er is een meevaller voor klanten van KPN met een zeer lage internetsnelheid (tot 12Mb/s): zij krijgen vijf euro internetkorting per maand. "We blijven constant investeren in de kwaliteit van onze producten en diensten," vertelt Ellen van Heerwaarden van KPN. "Jaarlijks investeren we hier ongeveer een miljard euro in, en daar gaan we ook mee door. Zo kunnen we de capaciteit en snelheid van ons netwerk verhogen. Dat is ook nodig, aangezien er steeds meer data over ons netwerk gaat. Overigens biedt KPN vanaf nu ook pakketten aan met meer keuzevrijheid, waarbij klanten zelf kunnen kiezen wat ze wel en niet in hun pakket willen."

Ziggo gebruikt de extra inkomsten ook om te investeren. "Het kost steeds meer geld om ons netwerk stabiel en veilig te houden. Daarnaast stijgen ook de kosten om series, films en sport uit te zenden," verduidelijkt woordvoerster Alexis van Liebergen.



Wisselende tv-zenders

Niet alleen de internetsnelheid en het netwerk worden verbeterd, een aantal providers past ook het zenderaanbod aan. KPN haalt bijvoorbeeld een aantal zenders van de buis, zoals Mozaïek, Meiden van Holland Soft en Motors TV. In ruil daarvoor krijgen klanten een aantal Duitse en Turkse zenders terug, en Secret Circle.

"Onze klantenservice krijgt op dit moment veel vragen van mensen die bang zijn om hun favoriete zender kwijt te raken of die graag willen profiteren van een hogere internetsnelheid of een betere prijs. Ook het aantal online vergelijkingen van internet- & tv-pakketten is in de afgelopen weken met meer dan 400 procent gestegen," aldus De Kok.