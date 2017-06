 50-plussers zijn weer in trek

Er is weer een mooie toekomst voor de 50plus ITer - Het blijkt dat tijdelijke dienstverbanden een uitgelezen mogelijkheid zijn om 50 plussers weer aan het werk te krijgen.



50plus IT heeft in zijn bijna driejarig bestaan aan kunnen tonen wat de meerwaarde is van ervaren 50 plussers. De klanten van 50plus IT zijn enthousiast over de ervaren tijdelijke medewerkers. Met name hun professionaliteit, motivatie en competenties blijken in elk project en voor elke organisatie een aanwinst, zowel in de functie van consultant en tester, als senior project medewerker



Ervaring zonder risico

Het bedrijfsleven is enthousiast over de mogelijkheden om ervaren IT medewerkers in te huren zonder de (vermeende) risico’s. 50plus IT neemt ze ook het moeilijke en tijdrovende traject van werving en selectie uit handen. 50plus IT garandeert een 100 procent match met de vaak gedetailleerde profiel schets.

Met name voor de overheid snijdt het mes aan twee kanten. Naast de positieve inbreng van de 50plussers, helpen ze ook mee aan het realiseren van hun doelstelling met betrekking tot SROI (Social Return On Investment)