 Hybride professional onderneemt voor persoonlijke groei

Afwisseling, ontwikkeling en ‘employability’ zijn motivator voor starten onderneming - 45 procent van de hybride professionals start zijn onderneming vanuit de behoefte aan afwisseling, ontwikkeling en ‘employability’, oftewel aantrekkelijkheid op de arbeidsmarkt als professional.



Persoonlijke groei staat bij professionals dus hoog in het vaandel. Ook financiën wordt veel genoemd als reden voor het starten van een onderneming naast een vaste baan (23 procent). Slechts vijftien procent geeft aan gedeeltelijk gedwongen een onderneming te zijn gestart. Dit blijkt uit onderzoek van sourcing partner FastFlex naar hybride arbeidsrelaties onder 285 respondenten, waarvan 191 mannen en 94 vrouwen.



Vrijheid en variatie

Professionals gaan steeds meer op zoek naar vrijheid, variatie in werkzaamheden en werkomgeving en ontwikkelingsmogelijkheden. Ervaring op verschillende gebieden en aantoonbare flexibiliteit zorgt voor een sterke positie op de arbeidsmarkt. Met de door FastFlex onderzochte hybride arbeidsvorm, het combineren van een vaste baan met een eigen onderneming, kunnen professionals deze sterke positie verwerven. Daarnaast blijft het financiële motief bestaan. Onder gedwongen ondernemen wordt verstaan dat de professional het gevoel heeft gehad door omstandigheden, zoals een beperking in het aantal uren vanuit de werkgever, als zelfstandige aan de slag te moeten gaan. De omvang van deze groep verschilt aanzienlijk per opleidingsniveau. Onder wo-opgeleiden is dit maar zes procent, tegenover zeventien procent onder lager opgeleiden.



Werkzekerheid belangrijker dan baanzekerheid

Niels Huismans, Business Development Manager bij FastFlex: "Jonge werkenden plaatsen werkzekerheid boven baanzekerheid. Zij hebben behoefte aan flexibiliteit, zodat zij snel in kunnen spelen op wat het leven hen brengt. Thuiswerken, op projectbasis aan de slag, werken op flexplekken en tijdelijke contracten vormen het nieuwe werkbeeld. Het probleem is dat lang niet alle organisaties hier klaar voor zijn, of zelfs niet open staan voor deze arbeidsvorm. Er wordt vaak nog sceptisch tegenaan gekeken. De combinatie van ondernemen en werken in loondienst zal alleen maar groter worden. Mede om deze reden mag er niet aan de hybride arbeidsvorm voorbij gegaan worden. Om voor zowel de professional als de werkgever vragen rondom deze ontwikkeling te beantwoorden, heeft FastFlex een whitepaper over dit thema geschreven."



Whitepaper

Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van het whitepaper ‘Maak plaats voor de hybride professional’, geschreven door FastFlex. In het whitepaper wordt dieper ingegaan op het fenomeen en worden handvatten gegeven waarmee de werkgever en de hybride professional een optimale samenwerking kunnen bereiken.