 Onbekendheid beroepen belangrijke oorzaak arbeidsmarktkrapte

Krapteberoepen krijgen te weinig interesse - Dat er vele beroepen zijn waar een groot tekort aan geschikte mensen voor bestaat is bekend. Velen spreken over een tekort aan hoogopgeleid personeel, waardoor de oorzaak aan een kwantitatieve en kwalitatieve mismatch wordt toegeschreven.



Onderzoek van Intelligence Group en Nationale Beroepengids laat ook een andere oorzaak zien. Krapteberoepen hebben een groot gebrek aan populariteit of bekendheid bij de beroepsbevolking. Er wordt voornamelijk gezocht naar bekende beroepen, waarbij het arbeidsmarktperspectief van het betreffende beroep onvoldoende lijkt mee te spelen. Dit blijkt uit de analyse van het zoekgedrag van drie miljoen bezoekers op nationaleberoepengids.nl gekoppeld aan de data van de arbeidsmarktkansen van deze beroepen



Toekomstperspectief

Het toekomstperspectief van een beroep of het aantal banen en vacatures wordt onvoldoende meegewogen in de studie of beroepskeuze. Het bericht dat 280.000 studenten na hun studie moeite zullen hebben met het vinden van een baan lijkt dat beeld te onderstrepen. Ook werd dit probleem aangekaart in de brief van o.a. Peter Huwae van decanenvereniging NVS-NVL aan minister van Onderwijs Jet Bussemaker. Het onderliggende probleem van een ‘verkeerde’ studiekeuze is te vinden in het tekort aan betrouwbare informatie over rbeidsmarktperspectieven van opleidingen.

De zoekmachinedata van nationaleberoepengids.nl toont aan dat de oorzaak inderdaad in deze hoek ligt. De top tien van meest gezochte beroepen betreffen grotendeels de beroepen die tot de verbeelding spreken, zoals advocaat, chirurg, piloot en architect. Beroepen die vanuit salaris oogpunt een goed perspectief bieden, maar niet vanuit het aantal beschikbare arbeidsplaatsen.



De top tien populaire beroepen inclusief zoekopdrachten en aantal vacatures.



Psycholoog (meerdere specialisaties)

Advocaat

Accountmanager (meerdere specialisaties)

Architect

Tandarts

Verpleegkundige (meerdere specialisaties)

Accountant (incl. assistent)

Fysiotherapeut

Chirurg (meerdere specialisaties)

Piloot

Makelaar (meerdere specialisaties)



De uitzonderingen in de top tien zijn Account Manager, Accountant en Verpleegkundige. Dit zijn beroepen met veel openstaande vacatures waar ook redelijk naar gezocht wordt. Bij andere beroepen zoals Psycholoog, Fysiotherapeut en Makelaar wordt als zichtbaar dat de interesse het aantal vacatures overstijgt. Verpleegkundige is overigens een beroep dat zeker interesse krijgt, maar toch met onvoldoende geschikt personeel kampt. Wellicht kan de oorzaak hiervoor gevonden worden in een hoge overstapdrempel en te weinig opleidingsplekken.



Krapteberoepen krijgen te weinig interesse

De top tien van beroepen met extreem grote krapte bestaat zoals wellicht verwacht uitsluitend uit technische beroepen. De nummer een in de lijst is het beroep Reparatie- en onderhoudsmonteur, dat in 2016 maar liefst 1654 keer meer vacatures had dan dat er zoekopdrachten waren. De Software Engineer staat op de tweede plaats, gevolgd door programmeur.



Top tien krapteberoepen gesorteerd op aantal vacatures



Reparatie- en onderhoudsmonteur

Software Engineer

Programmeur (overig; exclusief php, java & .net)

Servicemonteur (meerdere specialisaties)

PHP Programmeur/Developer

Constructeur (meerdere specialisaties)

JAVA Programmeur/Developer

Onderhoudsmonteur (meerdere specialisaties)

C, C++ Programmeur/Developer

Elektrotechnisch Ingenieur



Wanneer de top tien wordt gesorteerd op basis van de verhouding aantal vacatures per zoekopdracht wordt er iets heel frappants zichtbaar. De top tien van impopulaire beroepen met veel vacatures bestaat voornamelijk uit twee beroepstypes, namelijk de monteur en de programmeur. Deze twee beroepstypes hadden in 2016 ruim 105.000 vacatures tegenover slechts 1600 zoekopdrachten.



Top tien krapteberoepen gesorteerd op meeste vacatures per zoekopdracht



Reparatie- en onderhoudsmonteur

C, C++ Programmeur/Developer

PHP Programmeur/Developer

JAVA Programmeur/Developer

Servicemonteur (meerdere specialisaties)

Storingsmonteur

Onderhoudsmonteur (meerdere specialisaties)

Heftruckmonteur

Constructeur (meerdere specialisaties)

Technisch medewerker