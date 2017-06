 Internetsnelheid stijgt met vijftien procent per jaar

Nederland voert de Digital Economy and Society Index 2017 (DESI)-lijst aan - Akamai Technologies presenteert zijn State of the Internet Report over het eerste kwartaal van 2017. Het rapport geeft inzicht in wereldwijde, regionale en nationale cijfers over de snelheid van internetverbindingen.



Daarnaast komen breedbandadoptie op zowel vaste als mobiele netwerken en gebruik van het IPv4- en het IPv6-protocol aan bod. Deze data is afkomstig van het Akamai Intelligent Platform.



Sneller internet

"De toename in verbindingssnelheden en breedbandpenetratie hebben eraan bijgedragen dat het internet momenteel een hoeveelheid verkeer verwerkt die een paar jaar geleden onvoorstelbaar was," zegt David Belson, auteur van het State of the Internet-rapport. "U hoeft alleen maar te kijken naar de inauguratie van de nieuwe president van de Verenigde Staten in januari van dit jaar. Deze gebeurtenis verbrak alle records voor wat betreft de hoeveelheid verkeer die Akamai ooit tijdens een live event heeft afgeleverd. Dit kwam voornamelijk omdat meer kijkers video streamden op hogere kwaliteit."



Verbindingssnelheden

● 27 van de 31 onderzochte Europese landen hadden tijdens het eerste kwartaal van 2017 een gemiddelde verbindingssnelheid van meer dan 10 Mbps. Dat is evenveel als een kwartaal eerder.

● Ondanks een lichte afname in de gemiddelde verbindingssnelheid van 0,4 procent tot 23,5 Mbps, neemt Noorwegen in het eerste kwartaal van 2017 nog steeds de koppositie in. Zweden staat op nummer twee met 22,5 Mbps gevolgd door Zwitserland met 21,7 Mbps.

● Zweden kreeg te maken met de hoogste gemiddelde piekverbindingssnelheid van 95,3 Mbps. In 28 van de 31 onderzochte landen in Europa werden gemiddelde piekverbindingssnelheden gemeten van minimaal 50 Mbps.

● De gemiddelde verbindingssnelheid is jaar-op-jaar in zeker negentien Europese landen toegenomen, variërend van 0,5 procent in Griekenland (7,9 Mbps) tot zeventien procent in Denemarken (20,1 Mbps). In totaal hebben acht landen dubbele groeicijfers laten zien, dit zijn Noorwegen, Zwitserland, Finland, Denemarken, het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Italië en Kroatië.



Breedbandadoptie

● Vijf Europese landen komen voor in de wereldwijde top tien van landen met een breedbandadoptie van minimaal 25 Mbps. Dit zijn Noorwegen (#2), Zweden (#3), Zwitserland (#5), Denemarken (#6) en Finland (#9). Zwitserland boekte met 5,6 procent de grootste winst in het kwartaal, gevolgd door Finland met 2,1 procent.

● Zweden, dat een adoptiepercentage heeft van 56 procent, nam tijdens het eerste kwartaal van 2017 de koppositie over van Noorwegen in de lijst met breedbandadoptie van minimaal 15 Mbps. De groei in dit segment varieerde van 22 procent in Griekenland tot 0,1 procent in Noorwegen en Polen.

● Zwitserland stond met 75 procent ook in het eerste kwartaal van 2017 bovenaan de lijst van Europese landen met een adoptie van minimaal 10 Mbps. Zeker achttien Europese landen maakten met minimaal de helft van hun unieke IPv4-adressen verbinding met Akamai op een snelheid van 10 Mbps of hoger. In 25 Europese landen is afgelopen kwartaal winst geboekt in deze categorie. Litouwen, Slovenië en Tsjechië boekten een winst van 0,4 procent terwijl het percentage in Griekenland steeg tot negentien procent.



IPv4 versus IPv6

● Het aantal unieke IPv4-adressen dat in het eerste kwartaal van 2017 verbinding legde met het Akamai Intelligent Platform was bijna 814 miljoen. Dat is een toename van 0,7 procent vergeleken met het eerste kwartaal van 2016.

● België blijft ook in Q1 2017 de onbetwiste leider in de adoptie van IPv6. Zeker 38 procent van de content requests aan Akamai gebruikte dit protocol. Toch is dit een afname van negentien procent vergeleken met het vorige kwartaal.

● Vijf andere Europese landen staan in de wereldwijde IPv6 top tien, te weten Griekenland (#2), Zwitserland (#4), Duitsland (#6), Estland (#8) en het Verenigd Koninkrijk (#10).



Mobiele verbindingen

● In het eerste kwartaal van 2017 was de snelste gemiddelde mobiele verbindingssnelheid weer te vinden in het Verenigd Koninkrijk. Deze bedroeg 26 Mbps. Duitsland volgt met 24,1 Mbps.

● Negentien landen in Europa hadden een gemiddelde mobiele verbindingssnelheid van minimaal 10 Mbps. Dat is evenveel als vorig kwartaal.



Nederland nummer een op DESI-lijst

De Digital Economy and Society Index 2017 (DESI) van de Europese Commissie schat in dat fixed breedband nu beschikbaar is voor 98 procent van alle Europeanen. Zeker 76 procent van de huishoudens heeft toegang tot breedbandsnelheden van minimaal 30 Mbps. Volgens het DESI-rapport zijn Nederland, Luxemburg en België de landen met de hoogste scores op het gebied van connectiviteit in Europa.



Het State of the Internet Report van het eerste kwartaal van 2017, inclusief alle data en statistieken is beschikbaar via de Akamai State of the Internet-site en via de Akamai State of the Internet-app voor iOS en Android.