 ‘Geen extra rompslomp voor meerdere energieleveranciers op één aansluiting’

Geen administratieve rompslomp bij meerdere energieleveranciers tegelijk - Consumenten en bedrijven kunnen vanaf 2018 diensten van meerdere energieleveranciers op één aansluiting afnemen. Bij veel energiegebruikers riep dat vragen op.



Zo zou er extra administratieve rompslomp kunnen ontstaan. Jeroen Bos van EnergieActies.nl verwacht dat dit mee zal vallen.



Meer keuzevrijheid

Vanaf 2018 hebben consumenten en bedrijven de keuze voor meerdere energieleveranciers op één aansluiting. Bos legt uit waarom dit ineens kan: "De Autoriteit Consument en Markt wil meer keuzevrijheid voor consumenten en bedrijven creëren. Op die manier moet de overgang naar lokale en duurzame energie aantrekkelijker worden."

In het geval van zonnepanelen kan de extra keuzevrijheid een aardig voordeel met zich meebrengen, stelt Bos: "Stel dat u stroom teruglevert omdat u zonnepanelen op het dak heeft. Dan kunt u voor de teruglevering straks een andere leverancier kiezen dan voor de afname van stroom. Kortom, de opwekker kan er voor kiezen het stroom terug te leveren aan de hoogste bieder. Zo moet er meer concurrentie op de markt ontstaan."



Rompslomp

De bekendmaking van de plannen van de Autoriteit Consument en Markt leverden nogal wat vragen op: "Wij kregen vooral veel vragen over hoe dit in de praktijk gaat werken", zegt Bos. Vooral de vraag over de scheiding van twee verschillende aanbieders komt vaak voorbij: "Het zit zo: de gebruiker heeft een aansluiting die ervoor zorgt dat er stroom is. Daar hoort een meter bij. Wie twee verschillende aanbieders op de aansluiting wil hebben, krijgt er nog een tweede meter bij. Die wordt naast de bestaande meter gezet."

Bos legt uit dat de meters ieder een eigen eindpunt hebben: "Per meter is het mogelijk om bij te houden hoeveel stroom er wordt afgenomen en wordt teruggeleverd. Iedere meter kan een aparte leverancier contacteren. Op die manier weet de leverancier exact wat een gebruiker afneemt en hoeveel kosten er in rekening gebracht moeten worden."



Geen stijging van de netbeheerkosten

De kosten voor netbeheer zullen niet stijgen, weet Bos: "Meerdere contracten op één aansluiting betekenen natuurlijk meer administratieve handelingen, maar de netbeheerkosten zullen niet stijgen. De ACM heeft dat besloten. In plaats daarvan betaalt de gebruiker voor een tweede elektriciteitsmeter."



Dubbele contracten

In theorie zou de nieuwe mogelijkheid kunnen zorgen voor situaties met dubbele contracten. Volgens Bos heeft de Autoriteit daar een goede oplossing voor bedacht: "In principe kunt u niet vastzitten aan meerdere contracten. Iedere meter heeft namelijk een aparte EAN-code. Dankzij deze code herkent de nieuwe energieleverancier met welke meter wordt overgestapt. Zo is ook duidelijk dat het oude contract moet worden opgezegd."

Andersom hoeven gebruikers niet bang te zijn dat bij het afnemen van meerdere contracten slechts een contract blijft bestaan, zegt Bos.





Vermindering op de energiebelasting

Bos wijst er wel op dat de vermindering op de energiebelasting slechts één keer geldt: "Ook al zijn er twee leveranciers op één aansluiting, de gebruiker heeft maar één keer recht op de vermindering van de energiebelasting. Daarvoor gebruikt de overheid dus ook maar één meter."

De eigenaar van EnergieActies.nl legt nog even kort uit waar deze vermindering voor dient: "Het is geen vermindering op het contract, maar een soort steuntje in de rug. Het is een bedrag die de overheid verstrekt omdat gas en elektriciteit worden gezien als basisbehoeftes."



Netbeheerders

Tot slot roept Bos consumenten en bedrijven op om zich te wenden tot de netbeheerder: "De netbeheerder weet alles over de nieuwe regels en is op de hoogte van de procedures van het contracteren van twee leveranciers op één aansluiting. Het gaat overigens nog wel even duren, de nieuwe mogelijkheid komt er pas in 2018."