 Werknemers oordelen: dit zijn de 25 beste Nederlandse werkgevers

Werkgever scoort met balans tussen werk en privé - De Gemeente Amsterdam is de beste werkgever van Nederland. Dat blijkt uit het ‘Best Places to Work’-onderzoek van Indeed.



Het bedrijf analyseerde duizenden reviews die medewerkers over hun werkgever achterlaten op de individuele bedrijfspagina’s op Indeed.nl.

Indeed maakte gebruik van een eigen algoritme voor het rangschikken van bedrijven en nam daarbij verschillende factoren mee, zoals de gemiddelde beoordeling, het aantal reviews door werknemers en de vacaturegeschiedenis. Vervolgens stelde Indeed een top 25 samen van beste werkgevers op basis van management, compensatie/arbeidsvoorwaarden, doorgroeimogelijkheden, werk-privébalans en bedrijfscultuur. De Gemeente Amsterdam scoorde volgens medewerkers in alle categorieën gemiddeld het hoogst. Daarnaast kwam uit de reviews naar voren dat de Gemeente Amsterdam vooral ‘een gezellige werkomgeving’ heeft.



Top 25 beste werkgevers in Nederland

Indeed gebruikte de ervaringen van de werknemers om de volgende top 25 van beste werkgevers in Nederland samen te stellen.

De top 25 In Nederland is een zeer gemêleerde lijst, maar één ding hebben ze gemeen: ze worden allemaal door hun werknemers vooral gewaardeerd om de manier waarop zij met hun personeel omgaan, hoe zij hen de ruimte bieden en belonen. Dit kan op het gebied van financiële compensatie zijn, maar ook op het gebied van doorgroeimogelijkheden of door het creëren van een prettige en leerzame werkomgeving waarin ruimte is voor zelfontplooiing en het indelen van eigen werktijd.



Balans tussen werk en privé

Sander Poos, Managing Director Benelux bij Indeed: "Ons onderzoek laat zien dat bedrijven in Nederland met name goed scoren op de balans tussen werk en privé en de bedrijfscultuur. Werknemers hechten er steeds meer belang aan dat zij het op het werk naar hun zin hebben en dat dit in balans is met hun privésituatie, en organisaties spelen hier steeds beter op in door het aanbieden van deeltijd en flexibele uren. Op deze manier kunnen werkgevers ook concurrentievoordeel behalen bij het aantrekken van talent. Uit het onderzoek komt daarnaast naar voren, dat ook een positieve bedrijfsomgeving en goed management belangrijke factoren zijn om een bedrijf te bestempelen als een geweldige plek om te werken."