  Te weinig ruimte voor strategie binnen global mobility-branche

Ruim 200 HR directeuren bespraken toekomstbestendigheid global mobility - Top HR-directors verkenden de toekomst van internationaal werkgeverschap tijdens een paneldiscussie op de HR Directors Summit Europe 2017 dat dit keer plaatsvond in Amsterdam.



Meer dan 200 HR directors en managers van diverse pluimage multinationals kwamen bijeen om kennis en ervaring uit te wisselen. De paneldiscussie werd geleid door John Rason, Global Head of Consulting bij Santa Fe Relocation Services. Hij bracht de discussie op gang door trends te benoemen die het internationaal werkgeverschap ingrijpend zullen veranderen. Santa Fe Relocation Services is actief in 47 landen wereldwijd en heeft zo’n 65.000 internationale verhuizingen verzorgd voor 47 bedrijven uit de Fortune Global 100. Het bedrijf beschikt over waardevolle klantinzichten en data op het gebied van global mobility en internationaal werkgeverschap wat voer bleek voor een boeiende paneldiscussie.



Focus op lange termijn

John Rason, Santa Fe Relocation Services: "Elk jaar voeren we een grootschalige enquête uit onder meer dan 1.000 global mobility professionals en zo’n 50 topbedrijven. Tijdens de eerste dag van de HR Directors Summit lanceerden we de editie van 2017. De enquête is de ultieme outside-in-benadering, want de uitslag is leidraad voor ons complete pakket van dienstverlening en business-strategie. Binnen ons werkveld zijn we de enige die zo’n uitgebreide enquête uitvoeren, dus de inzichten die we hiermee vergaren zijn bijzonder waardevol merken we ook aan de belangstelling die het elk jaar weer krijgt. Zo blijkt uit de resultaten dat global mobility meer in het strategisch management geïntegreerd moet worden om voor groei te zorgen op lange termijn, terwijl hoger management meer aandacht heeft voor korte termijn groei. Andere belangrijke bevindingen en trends zijn een stijging van internationale afstudeerprogramma’s, een groeiend tekort aan tech-talent en de kortdurende internationale opdrachten in plaats van langdurige verblijven in het buitenland."

En om global mobility toekomstbestendig te maken, moeten bedrijven binnen vijf jaar kunnen inspelen op de actuele immigratiemaatregelen en dienen ze meer te investeren in datatechnologieën om bedrijfssuccessen te vergroten.