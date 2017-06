 Voorkom bijbetalen voor handbagage aan de gate

Het gemiddeld toegestane gewicht voor handbagage ligt tussen de zeven en twaalf kilo - Reizen met handbagage wordt steeds populairder. Zo populair dat wachtrijen op Schiphol tegenwoordig ongekend lang zijn.



Controleposten draaien overuren en bij de gate blijkt vaak dat niet alle handbagage ingecheckt kan worden doordat de bagage niet voldoet aan de gestelde eisen. Dit leidt niet alleen tot vertraging, maar ook tot ergernis onder reizigers. KAYAK.nl onderzocht alle vereisten rondom handbagage per vliegtuigmaatschappij en creëerde een infographic om Nederlandse reizigers te helpen. Zo kunnen ongewenste verrassingen bij de gate worden voorkomen en last-minute bagagekosten bespaard blijven.



Afmeting versus gewicht

Uit de analyse van KAYAK.nl blijkt dat de toegestane afmetingen per vliegtuigmaatschappij redelijk overeenkomen, maar daarentegen is er een flink verschil tussen het aantal toegestane kilo’s en de extra kosten van het inchecken van te zware of te grote handbagage bij de gate. Zo kunnen British Airways-reizigers die moeite hebben met kiezen tussen schoenen en zomerjurkjes hun hart ophalen. Bij deze maatschappij is het toegestane aantal kilo’s maar liefst 23 kilo. Bij alle andere onderzochte vliegmaatschappijen ligt dit gewicht tussen de zeven en twaalf kilo.



Bijbetalen

Reizigers die graag veel handbagage meenemen en vliegen met Lufthansa of Aeroflot moeten oppassen. Wie zich bij deze maatschappijen niet aan het maximale toegestane gewicht van acht en tien kilo houdt, wordt in de meeste gevallen gedwongen om de handbagage in te checken en flink bij te betalen. Op een korte vlucht kost het inchecken van te zware handbagage 45 euro bij Lufthansa. Bij Aeroflot is dat 100 euro. Op een lange vlucht kost het bij Aeroflot 125 euro en bij Lufthansa zelfs 150 euro. Dit terwijl de gemiddelde prijs voor het inchecken van overtollige bagage op een korte vlucht rond de 55 euro per item ligt. Corendon en Turkish Airlines zijn de enige maatschappijen waarbij i een prijs per kilo betaalt bij te zware bagage. Bij Turkish Airlines kost dit op een korte vlucht zeven euro per overtollige kilo, en op een lange vlucht vijftien euro. Bij Corendon Airlines betaalt u bij te zware handbagage van maximaal twintig kilo 32 euro per enkele vlucht, en bij een gewicht van 30 kilo 45 euro.



Check de regels

"Nederlandse reizigers dienen goed de regels voor handbagage te checken van de vliegtuigmaatschappij waarmee ze reizen, om last-minute verrassingen te voorkomen," vertelt Julia Stadler-Damisch, KAYAK Regional Director van Nederland, Zwitserland en Duitsland. "Iedere maatschappij heeft andere voorwaarden, waardoor u als reiziger het overzicht snel verliest. Dit terwijl de kosten die komen kijken bij het inchecken van te zware of grote handbagage en tassen flink kunnen oplopen. Het gaat daarnaast vaak om hoge bedragen die u liever op uw vakantiebestemming uitgeeft."