 Pensionado’s leiden een te gek leven

Pensionado is fit en mobiel en geniet van het leven - Nederlandse 65-plussers zijn opvallend tevreden met het leven dat ze leiden. Ruim 65 procent van hen geeft dat minimaal een acht. Eén op de vijf pensionado’s beoordeelt het eigen leven zelfs met een negen.



Dat blijkt uit onderzoek onder ruim 1.000 ouderen door BeFrank. De pensionado’s van nu lijken in weinig meer op die van eerdere generaties. De meesten van hen voelen zich fit, zijn mobiel en staan volop in het leven. Van de drie miljoen 65-plussers die Nederland inmiddels telt, volgt maar liefst 92 procent het nieuws en rijdt bijna 70 procent nog auto. "Maar daar blijft het niet bij", vertelt Marianne de Boer, Directeur van BeFrank. "Tweederde van de 65-plussers fietst regelmatig en bijna de helft is graag aan het tuinieren. En met pensioen gaan betekent tegenwoordig niet meer dat je niet kan sporten. Zo’n 35 procent van de ouderen doet dat nog steeds, vooral om gezond en fit te blijven. Iets minder dan de helft van de Nederlandse 65-plussers is bovendien nog steeds lid van een club of vereniging."



God in Frankrijk

Grote verschillen tussen mannen en vrouwen zijn er niet. Wel zien de onderzoekers dat de drie miljoen Nederlandse pensionado’s hun oude dag op verschillende manieren invullen. "Zo is er de God in Frankrijk’, zeg maar de reislustige levensgenieter. Deze 65-plussers zijn gemiddeld bijna een maand per jaar op vakantie in het buitenland en genieten volop van het leven. Daarnaast hebben we de ‘Fit Granny’s’. Deze groep vindt het leuk om te wandelen, stapt regelmatig op de fiets om ergens naartoe te gaan en is erg sportief. Met name fitness, tennis en zwemmen doen ze graag."



De actieve thuisblijver

De ‘Socialite’ is een echt familiemens, past graag op de kleinkinderen (70 procent) en is lid van allerlei clubjes en verenigingen. Bijna 40 procent van deze sociale ouderen heeft regelmatig contact met familieleden en vrienden. "Het vierde pensioenprofiel is dat van de ‘Cocooner’," aldus De Boer. "Dit is de actieve thuisblijver die vertier zoekt op tv en met lezen en puzzelboekjes. Wat hier met name opvalt is de rol van social media om contact te houden met de buitenwereld. Maar liefst 60 procent van deze groep ouderen maakt hier gebruik van, waarbij Facebook met afstand het meest populaire kanaal is." En dan is er nog de ‘Geranium Genieter’. Deze pensionado’s zijn vaak alleen thuis, niet meer zo mobiel en hebben relatief weinig contact met buren.



Fitte oude dag

Wie later ook wil genieten van zijn pensioen, kan daar maar beter nu mee aan de slag gaan. Dat advies komt van BeFrank. "Veel werkende Nederlanders dromen van een fitte oude dag zonder financiële zorgen," zegt De Boer. "Maar dat lukt alleen als u daar tijdig geld voor opzij legt. Uit eerder onderzoek dat wij deden blijkt echter dat 80 procent van de werkenden niet of nauwelijks bezig is met het eigen spaarpotje voor later.



Opvallende feiten

-Gemiddeld vertoeven pensionado’s zestien dagen per jaar in het buitenland.

-Bijna 30 procent heeft een e-bike.

-Bridgen en computeren worden vaak genoemd als hobby.

-Een derde van de ouderen reist veel met het OV.

-Bijna 40 procent gaat graag uit eten.