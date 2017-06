 Vergroot zekerheid voor werkenden, vast en flex

Werknemers moeten meer keuzevrijheid krijgen - De modernisering van de arbeidsmarkt wordt een achterhoedegevecht. De ontwikkelingen vinden in zo’n hoog tempo plaats dat beleidsmakers dat niet kunnen bijbenen.



Zekerheid moet voor mensen op een vernieuwende manier worden georganiseerd. Daarnaast moet flexwerk veel beter worden gefaciliteerd. Intermediairs moeten zich evenzeer blijven ontwikkelen, omdat hun rol in de toekomst aanzienlijk zal veranderen. Dat was de teneur van de innovatieve bijeenkomst de Arbeidsmarkt van Morgen van de NBBU, die vorige week werd gehouden.



Toekomst ongewis

In De Fabrique in Maarssen zochten genodigden dinsdag 23 mei naar antwoorden op de vraag hóe we de arbeidsmarkt van de toekomst vorm gaan geven. We verkeren momenteel in een formatieperiode en de vorming van een nieuw kabinet verloopt op zijn zachtst gezegd stroef. Het is nog onduidelijk welk kabinet zal aantreden en dat maakt de toekomst voor de arbeidsmarkt ongewis. Dat toont eens te meer hoe belangrijk dit soort evenementen is, want de ideeën die hier worden geopperd en gevormd zijn van grote waarde, voor bedrijven, maar ook voor beleidsbepalers nu en in de toekomst.



Polder moet moderniseren

De polder is niet in staat de huidige arbeidsmarkt te moderniseren, stellen Ton Wilthagen en Hans Junggeburt woensdag in De Telegraaf. Beide hoogleraren spraken dinsdag op de Arbeidsmarkt van Morgen en pleiten voor hervormingen om flexibele arbeid in goede banen te leiden. "Flex wordt te vaak beoordeeld als inferieure arbeid en vast is altijd perfect. Dat is anno 2017 een onterechte discussie," aldus Junggeburt. Werknemers moeten meer keuzevrijheid krijgen en ondernemerschap moet beter worden georganiseerd.