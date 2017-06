 De robot: banensteler of nieuwe collega?

‘Soft skills’ steeds belangrijker - Aan de ene kant wordt er gevreesd dat robots de routinebanen zullen overnemen, waardoor werknemers hun baan verliezen. Aan de andere kant klinken positieve geluiden over het ‘zo efficiënt mogelijk maken’ van de bedrijfsprocessen.



Maar hoe u het ook wendt of keert, we kunnen er niet omheen dat de robotisering verandering gaat brengen. Claudette Martens, oprichtster en directeur van neomax, omarmt de positieve gevolgen en licht deze uit.



Imagine…

"Adjiedj Bakas, trendwatcher, voorspelt dat de technologie allerlei banen zal creëren die wij ons nu nog niet eens kunnen voorstellen," vertelt Martens. "Zo betekenen de zelfstandig rijdende auto’s waaraan onder meer Google, Tesla, Volkswagen en Volvo werken het einde voor beroepschauffeurs. Maar ze brengen ons misschien ook wel een nieuw soort verkeersleider, die vanuit een controlekamer het geautomatiseerde verkeer in goede banen leidt en de passagiers helpt met hun robotautoproblemen. Een soort kruising tussen een luchtverkeersleider op Schiphol en een helpdeskmedewerker in een servicecentrum. Al die hightech auto’s hebben natuurlijk ook onderhoud nodig, waardoor voor automonteurs een programmeerdiploma de standaard wordt. ‘Automonteur’ wordt op die manier een zeer specialistisch vak met de benodigde kennis over transistors, elektrische circuits en computerchips."



VR

"Ook de vlucht die virtual reality neemt zorgt voor nieuw werk," vervolgt Martens haar verhaal. "De echte en de virtuele wereld gaan steeds meer door elkaar lopen en dat brengt een nieuwe invulling van bestaande beroepen met zich mee. Neem de helpdeskmedewerker die ons helpt om het gat tussen beide werelden te overbruggen. Of de psychologen die onze hersenen helpen begrijpen wat echt is en wat niet. En wanneer we ons door de virtuele ruimte gaan bewegen, hebben we fysiotherapeuten nodig die helpen met echte lichamelijke blessures die we in cyberspace hebben opgelopen. Er wordt nu al gesproken over VR Legs: een vreemd gevoel in de benen wanneer er zonder te bewegen door een virtuele ruimte wordt gelopen. De hightech variant van zeebenen."



The perfect match?

Wat al deze banen gemeen hebben, is dat ze de hardere en zachtere kanten van IT combineren met de omgang met mensen. Toch is niet alles rozengeur en maneschijn. Er is een algehele trend van schaalverkleining in het bedrijfsleven. Bij grote dienstverleners vallen ontslagen. Grote internationale spelers als Capgemini en Getronics hebben last van dalende omzetten als gevolg van de economische crisis. Maar daar staat tegenover dat kleine en middelgrote softwarebedrijven het juist goed doen en een bovengemiddelde omzetgroei kennen. Ook het aantal zzp’ers in de branche stijgt en wie bij een computerreus wordt ontslagen, komt gemakkelijk als zelfstandig ondernemer weer aan de bak.De techniek wordt bovendien steeds meer een geautomatiseerd proces. Het beheersen van de hard skills gaat daardoor een ondergeschikte rol spelen. Martens: "Naarmate IT steeds verder wordt geïncorporeerd in de hele bedrijfsvoering, wordt het steeds meer een zaak van het algemeen management. IT dringt door in de boardroom en niet alleen binnen de IT-bedrijven. De digitale transformatie is het proces waarin IT de komende jaren doordringt tot in de kleinste haarvaten van onze samenleving en onze economie. Sommige functies zullen overbodig worden, anderen zullen worden aangepast, maar er zullen ook zeker functies worden gecreëerd. Hierbij worden de ‘soft skills’ steeds belangrijker. De skill die de mens, en zeker de vrouw, nog altijd beter onder de knie heeft dan de robot."