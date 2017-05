 CMO vindt dat GDPR verantwoordelijkheid is van IT

- Onderzoek van Relay42 heeft de grootste uitdagingen voor banken en andere financiële instellingen op het gebied van General Data Protection Regulation (GDPR) in kaart gebracht.



Uit het onderzoek, dat in het Verenigd Koninkrijk is uitgevoerd, blijkt dat 98 procent procent van de marketeers op C-level (CMO’s) vindt dat GDPR de verantwoordelijkheid is van IT. Slechts vier procent zegt dat marketing een rol speelt bij het voldoen aan de wet- en regelgeving.



Herkomst van data

Hoewel CMO’s in de financiële sector aangeven dat ze klaar zijn voor de nieuwe wet- en regelgeving die op 25 mei 2018 wordt ingevoerd, is slechts achttien procent van hen in staat om de herkomst van data te identificeren. Slechts een kwart van de marketeers is er zeker van dat ze data van klanten kunnen bewerken, veranderen of verwijderen nadat een verzoek tot verwijdering van de gegevens wordt ingediend. Dit geeft aan dat veel CMO’s nog niet klaar zijn voor de praktische implicaties van GDPR. Een risico voor financiële instellingen.



Toegang tot machtigingen

Daarnaast heeft slechts twee procent van de CMO’s op dit moment toegang tot machtigingen voor klantenapplicaties, terwijl meer dan de helft van de respondenten het afgelopen jaar een data export op hun computer of een device dat niet gemonitord wordt, heeft ontvangen. Dit gebrek aan controle over klantdata vormt een risico bij de invoer van de GDPR-updates in 2018.



Vertrouwen en transparantie

Relay42 schreef samen met Capgemini het whitepaper ‘GDPR for Financial Services Marketing: How to translate data regulation into customer opportunity’. Hierin wordt beschreven dat het momentum dat door GDPR gecreëerd wordt, juist door financiële instellingen gebruikt kan worden als een kans om lange termijn relaties met klanten op te bouwen die gebaseerd zijn op vertrouwen en transparantie.



Krachten bundelen

Tomas Salfischberger, CEO van Relay42, zegt: "Mijn boodschap aan CMO’s is dat ze een belangrijke rol spelen in de GDPR-discussie en dat het van groot belang is dat ze hun krachten bundelen met zowel de juridische als de IT-afdeling. Juist marketeers die hun klanten de ultieme customer experience willen bieden, moeten beseffen dat controle over de eigen klantdata daar een onderdeel van is. De juiste datamanagement-oplossing, met flexibele consent management tooling en ingebouwde ‘privacy by design’ architectuur, is nodig voor het behalen van een hoog niveau van customer intimacy en loyaliteit."



Van reactief naar proactief

Ron Tolido, Global CTO, Insights en Data Global Practice bij Capgemini, zegt: "GDPR biedt bedrijven een unieke kans om hun klantstrategie aan te passen, van reactief naar proactief. Het gaat om het aangaan van een realtime dialoog met de klant, gebaseerd op transparantie en openheid, veilige persoonlijke data, vrije keuze en personalisatie. Deze benadering is goed uit te voeren met de inzet van de juiste technologie – een robuust datamanagement platform."



Methodologie van het onderzoek:

Het onderzoek is in opdracht van Relay42 uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau Censuswide. Er zijn 50 CMO’s in de financiële sector in het Verenigd Koninkrijk ondervraagd door middel van een online enquête. Om een representatief beeld te krijgen, werden quota’s gehanteerd op basis van leeftijd, geslacht en regio.



Het whitepaper ‘GDPR for Financial Services Marketing’ is gratis te downloaden.