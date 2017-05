 Creëer rust door focus op Digital Operational Excellence

Digital Operational Excellence leidt tot stabiliteit en efficiëntie - Digitalisering, die steeds sneller en ingrijpender plaatsvindt, vereist voortdurende innovatie. Nieuwe technologische mogelijkheden schieten als paddenstoelen uit de grond en de samenleving stelt steeds hogere eisen aan bedrijven.



Er wordt vandaag de dag van hen verlangd dat zij agile inspelen op de veranderende klant- en marktbehoefte en aan de lopende band innovaties tot stand brengen. De basis hiervoor zijn stabiele, betrouwbare en veilige systemen. Wie een optimale basis realiseert, creëert rust op de IT-afdeling en zet een stap in de richting van Digital Operational Excellence: het zonder fouten, uiterst efficiënt en effectief uitvoeren van digitale bedrijfsprocessen. Een succesvolle digitale transformatie ligt hierbij in het verschiet. Linda Verweij, COO van SPS, vertelt hoe u deze stabiele basis kunt realiseren en waarom dit zo belangrijk is voor verdere innovatie.



Inzicht fundament voor stabiliteit

Er is nog veel onrust op IT-afdelingen. Zogenaamde ‘onruststokers’ zorgen continu voor nieuwe uitdagingen. Verwij: "Neem de noodzakelijke digitalisatie van producten, diensten en processen om te overleven, een matige performance van de IT-infrastructuur of uitval na het uitvoeren van changes of het verrichten van migraties. Deze onruststokers zorgen voor een verstoring van de rust." Organisaties die deze onruststokers de kop in kunnen drukken en stabiliteit in de IT-systemen vinden, creëren een goede basis voor een digitale transformatie en daarbij in het verlengde ook voor een optimale klantbeleving. De (online) operatie in een organisatie speelt immers een cruciale rol in het maken of breken van de klantbeleving.

Verweij: "Om dit te realiseren is onder andere inzicht nodig in het functioneren van de bedrijfsprocessen, het gedrag van de IT-infrastructuur, de samenhang van de IT-infrastructuur en de gebruikerservaring. Weten hoe de keten, functies en applicaties, functioneert, is hierbij essentieel. Als er een verstoring optreedt in de IT-infrastructuur is het essentieel om te weten welke, al dan niet digitale, processen dit beïnvloedt. Het is dus van belang inzicht te krijgen in relaties en afhankelijkheden tussen de IT-componenten en het proces dat zij ondersteunen. Dat kan door tooling te gebruiken waarin die relaties van top tot teen, oftewel van proces tot aan de datacenter-infrastructuur en alles wat daar tussen zit, betrouwbaar zijn vastgelegd. Dat noemen wij een ‘actieve CMDB’, een CMDB die altijd actuele metadata bevat van de werkelijkheid."



Kijk door de ogen van klant

Daarnaast is het zaak de interactie van een gebruiker continu te meten, u kijkt hiermee als het ware door de ogen van de eindgebruiker en ziet precies wat hij ervaart. "Hiermee worden historische gegevens verzameld en performancedegradatie- en downtime-momenten herkend. en ‘on premises’ applicatie of SaaS-toepassing maakt deel uit van een of meerdere processen. Als u echt grip wilt krijgen op de processen, zult u inzage moeten krijgen in de volledige keten. Meet daarom sowieso proactief de gebruikerservaring, hier zijn tegenwoordig efficiënte en betrouwbare instrumenten voor. Wanneer u tevens de performancedata van de IT-componenten analyseert waarvan de applicatie afhankelijk is, zoals fysieke en logische servers, cloud-services, databases, switches en storage, wordt meer duidelijk over de mogelijke oorzaak. Reageer niet alleen als het een onhoudbare situatie is, maar analyseer de data preventief. Verstoringen worden dan voorkomen en de processen functioneren ongestoord," aldus Verweij.

Als men grip op de digitale processen heeft, dan resulteert dat logischerwijs in rust. IT-managers en beheerders kunnen met goed inzicht adequaat anticiperen. Er is regie en de hectiek neemt niet de overhand. De stap richting Digital Operational Excellence is gezet. Verweij voegt toe: "De digitale transformatie is een onderwerp in de directiekamer van de organisatie, maar van het IT-management wordt meer en meer verwacht dat zij het initiatief neemt bij business innovatie. Digital Operational Excellence leidt tot stabiliteit en efficiëntie, waardoor er ruimte ontstaat om dat initiatief te nemen.