 Tien procent Nederlanders slachtoffer ransomware

Heeft u al eens losgeld betaald voor uw bestanden? - Tien procent van de Nederlanders was ooit slachtoffer van ransomware (gijzelsoftware). Bijna een vijfde van hen betaalde losgeld aan de gijzelnemer om de desktop, laptop, tablet of smartphone weer te kunnen gebruiken.



Slechts 40 procent van de slachtoffers deed aangifte bij de politie, zo blijkt uit een groot onderzoek van IT-beveiliger ESET onder ruim 1000 Nederlanders. Het onderzoek is gehouden ná de WannaCry-aanval, die wereldwijd honderdduizenden computers infecteerde.



Onbekend met ransomware

Hoewel de WannaCry-aanval wereldwijd honderdduizenden computers gijzelde en veel publiciteit opleverde, weet een ruime meerderheid van de Nederlanders (60 procent) nog steeds niet wat ransomware is. Dat geldt vooral voor vrouwen, want 75 procent van hen geeft aan geen enkele kennis over de zogeheten gijzelsoftware te hebben. Vrouwen zijn minder vaak dan mannen slachtoffer van dit type criminaliteit vijf versus zestien procent). Mensen die wel eens illegaal films, series of software downloaden of seksueel getinte websites bezoeken, worden bovengemiddeld vaak getroffen door ransomware. Bij beide groepen ligt het percentage slachtoffers op 21 procent.



Betalen van losgeld niet doen

Cybersecurity-expert Dave Maasland, Directeur van ESET Nederland: "Het aantal ransomware-aanvallen neemt de komende jaren waarschijnlijk verder toe. Volledig voorkomen dat u ooit slachtoffer van zo’n aanval wordt, is onmogelijk. Maar een goede beveiliging en u aan een aantal basisvoorzorgsmaatregels houden, maakt uw IT-systeem wel weerbaarder. Klik bijvoorbeeld niet op links die u niet vertrouwt. En houdt uw beveiligingssoftware altijd up-to-date. Betalen van losgeld moet u nooit doen, want u weet nooit zeker of u de bestanden terugkrijgt of snel daarna weer wordt geïnfecteerd."



Vaker slachtoffer malware

Nederlanders zijn vaker slachtoffer van malware dan van ransomware. Een kwart van de consumenten met een desktop heeft ooit malware (kwaadaardige software die computersystemen verstoort) op het apparaat gehad. Ook laptops worden getroffen (zeventien procent), terwijl smartphones (zes procent) en tablets (vijf procent) nauwelijks last hebben van malware. In vrijwel alle gevallen is de malware een virus. In tegenstelling tot slachtoffers van ransomware doen door malware getroffen consumenten meestal wel aangifte bij de politie (80 procent).



Voorzorgsmaatregelen nemen

Maasland: "Ongeveer driekwart van de laptops en desktops is beveiligd door een virusscanner. Bij smartphones en tablets is dat minder dan de helft. Ten onrechte denken veel Nederlanders dat ze nooit slachtoffer van malware worden. Maar één klik op een verkeerde download en uw computer kan zomaar geïnfecteerd zijn. Door voorzorgsmaatregelen te nemen, zoals het gebruik van antivirussoftware – die u up-to-date houdt – en het geregeld opschonen van uw computer, voorkomt u al een hoop problemen."