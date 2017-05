 Zakelijke beslissingen: vertrouwen weegt zwaarder dan prijs

Informatielek is reputatie-killer - Voor bedrijven is ´vertrouwen´ zó belangrijk, dat het de overeenkomst kan maken of breken, blijkt uit recent onderzoek door Iron Mountain.



Iron Mountain ontdekte dat de grote meerderheid van de onderzochte zakelijke leiders het vertrouwen van klanten (91 procent) en van partners (88 procent) op zijn minst ´waardevol´ vindt. Bij de eindbeslissing weegt vertrouwen zelfs zwaarder dan de prijs, voor de 95 procent die aangeeft ´vertrouwen bij zakelijke beslissingen´ op zijn minst ´belangrijk´ te vinden.



Datalek

De uitkomsten onderstrepen het commerciële belang van een vertrouwenswekkende reputatie en de noodzaak daartoe om het informatiebeheer op orde hebben.

Een datalek is een namelijk een belangrijke factor waardoor het vertrouwen kan eroderen, blijkt uit het onderzoek. Van de bijna 3.000 ondervraagde zakelijk leiders, zegt meer dan drie kwart (77 procent) het vertrouwen te verliezen in organisaties die te kampen hebben gehad met een datalek. Dat onderstreept dat goed informatiebeheer de basis vormt voor het vertrouwen tussen organisaties, hun klanten en hun leveranciers.



Definitieve schade

Is het vertrouwen beschaamd en de reputatie beschadigd, dan is het lastig de reputatie te herstellen. Schade kan ´amper´ of zelfs ´zelden´ worden hersteld, stelt 78 procent van de ondervraagden. Een enkeling (twee procent) is van mening dat geschonden vertrouwen zelfs nooit meer kan worden hersteld.

De reputatie is erg belangrijk in de afwegingen van de meeste ondervraagden. Een ruime meerderheid hecht grote waarde aan:

de bescherming van intellectueel eigendom (92 procent)

het aanzien van de persoonlijkheden in het hoger management (89 procent)

de kracht van het merk (88 procent)

de veiligheid van bedrijfskritieke informatie, zoals klantbestanden (87 procent)

positieve media-aandacht (86 procent) Dat onderstreept het belang van het veilige beheer van essentiële informatie, om het risico van een datalek en reputatieschade te minimaliseren, en de goede verstandhouding met leveranciers en klanten te bewaren.

Jeroen Strik, directeur van Iron Mountain in Nederland, zegt: "Informatieveiligheid is een onderscheidende factor geworden. U bouwt ermee aan het vertrouwen tussen bedrijven en hun alle belanghebbende partijen. Ons onderzoek onderstreept de waarde van vertrouwen in het zakendoen en we moedigen organisaties aan robuust informatiebeleid, -processen en bewezen praktijken te implementeren, instrueren en te trainen. Informatie is letterlijk waardevol, wordt steeds waardevoller en kan onder de streep ook grote schade aanrichten. In het informatietijdperk moeten bedrijven informatie in hun bedrijfsvoering de centrale plaats geven die die verdient. Information Centric werken dient de bedrijfsdoelen het best en zorgt voor vertrouwen en waardevolle relaties."