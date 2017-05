 Vraag naar App-ontwikkelaars daalt

Bijna 100 minder vacatures voor ontwikkelaars - In de Nederlandse arbeidsmarkt blijft de IT sector, met een groei van 17,9 procent in beschikbare vacatures, één van de sterkst groeiende sectoren.



De vraag naar ontwikkelaars van applicaties neemt echter opvallend af met een dalng van 13,1 procent in aangeboden vacatures. Adzuna analyseerde de ontwikkelingen in de IT sector in de afgelopen zes maanden.



-Vraag naar App ontwikkelaars nam af met 13,1 procent



-Sterke toename in vacatures voor C# (+36,2 procent) en Python (+34,1 procent) ontwikkelaars



-Noord-Holland blijft de IT provincie van Nederland met 22,6 procent van de beschikbare vacatures voor ontwikkelaars, het aantal vacatures groeide in de afgelopen zes maanden zelfs met 26,0 procent



-Aantal vacatures voor ontwikkelaars nam af in Breda (-16,0 procent) en Den Haag (-8,4 procent)



Afname en toename

Er zijn bijna 100 minder vacatures beschikbaar voor ontwikkelaars met deze specialisatie, een daling van 13,1 procent. Dit staat in sterk contrast met de sterke toename in vraag voor C# en Python ontwikkelaars. Voor C# kwamen er maar liefst 301 nieuwe vacatures bij, voor Python waren er dit 46.



Applicaties zijn af

"Nu de meeste bedrijven hun applicaties ontwikkeld hebben is de specifieke vraag naar ontwikkelaars van applicaties sterk aan het afnemen. Bedrijven hebben minder mankracht nodig of maken gebruik van externe partijen en softwarepakketten voor de verdere ontwikkeling en beheer van hun applicaties," verklaart Thomas De Schuyter, Country Manager Nederland bij Adzuna.

Het aantal beschikbare vacatures voor ontwikkelaars nam het meest toe in Noord-Holland (+502 vacatures), het totaal aantal vacatures staat nu op 2.432. In Rotterdam nam het aantal vacatures toe met 62,1 procent naar 694 en in Amsterdam met 36,9 procent naar 1,333 beschikbare Ontwikkelaar vacatures.

De Schuyter: "Ontwikkelaars die op zoek zijn naar werk hebben zeer veel mogelijkheden in steden als Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Hoewel het aantal vacatures af is genomen in Breda en Den Haag, is er zeker geen tekort aan vacatures in deze steden."