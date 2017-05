 Verviervoudiging blockchainvacatures

Meer dan twee keer zoveel vacatures als in Duitsland - Blockchain lijkt de nieuwste internetrevolutie te worden. Het Nederlandse bedrijfsleven en de overheid hebben de ambitie uitgesproken een leidende positie te willen veroveren in het ontwikkelen en toepassen van deze techniek.



Uit onderzoek van metabanenzoekmachine Joblift blijkt dat Nederland vooralsnog goed op weg is dit te bewerkstelligen. Hoewel de werkgelegenheid die blockchain creëert nog in de kinderschoenen staat werden er het afgelopen jaar in Nederland meer vacatures omtrent de techniek uitgeschreven dan in concurrerende landen zoals Duitsland en Frankrijk. De financiële sector en de zakelijke dienstverlening lopen hierin voorop.



Meer blockchainvacatures dan in Duitsland en Frankrijk

In de afgelopen twaalf maanden werden er in Nederland 178 blockchainvacatures uitgeschreven. Dit is een relatief gering aantal, maar wel een verviervoudiging van de 44 vacatures die tussen april 2015 en april 2016 werden uitgeschreven. Daarnaast toont ook een vergelijking met Duitsland en Frankrijk dat Nederlandse bedrijven blockchain serieus nemen: in deze landen werden er het afgelopen jaar respectievelijk 80 en 149 vacatures uitgeschreven. Met 569 vacatures werden enkel in het Verenigd Koninkrijk meer banen rondom blockchain aangeboden.



Grootste vacatureaandeel in zakelijke dienstverlening en financiële sector

De meeste blockchainbanen worden in de financiële sector en de zakelijke dienstverlening gecreëerd: beide sectoren zijn verantwoordelijk voor 21,8 procent van de vacatures. De ICT-sector volgt met 19,2 procent. Met zestien vacatures was adviesbureau Deloitte het afgelopen jaar het bedrijf dat de meeste blockchainbanen aanbood. ABN-AMRO en PricewaterhouseCoopers volgden met respectievelijk elf en acht vacatures. In lijn met de ontwikkelingen in de fintech sector werden de meeste blockchain vacatures in Amsterdam uitgeschreven: 37,8 procent van de vacatures waren afkomstig uit de hoofdstad. Utrecht en Rotterdam volgen op gepaste afstand met respectievelijk 12,8 en 9,5 procent.



Kwart posities voor stagiairs, lastig om vacatures te vullen

Wel lijkt het erop dat niet alle bedrijven al volledig op blockchain inzetten: meer dan een kwart van alle banen zijn posities voor stagiairs. De meest gezochte vaste krachten zijn programmeurs (twintig procent van de vacatures), systeemontwikkelaars en analisten (16,2 procent van de vacatures). Het is voor bedrijven geen gemakkelijke opgave geschikt personeel te vinden: blockchain vacatures stonden met gemiddeld 25 dagen bijna twee keer zo lang open als het gemiddelde van alle vacatures op de Nederlandse arbeidsmarkt.