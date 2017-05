 Welkom in het nieuwe Telecomland van 2017

Alle belangrijke wetswijzigingen uitgelicht - Zoals u ongetwijfeld heeft gehoord, ligt Telecomland behoorlijk op de schop. Enerzijds wordt het afsluiten van een telefoonabonnementen aan strengere regels onderhevig en stijgt de vraag naar goedkopere smartphones vanwege het Bureau Krediet Registratie.



Anderzijds worden data abonnementen goedkoper en duurt het nog maar enkele weken voordat iedereen vanuit zijn of haar bundel belt in de EU. Tegelijkertijd woedt er een hevige concurrentie strijd. Wat betekent dit nieuwe telefoonland voor u? René Dekker, mede-eigenaar van Telefoon.nl neemt u mee op reis in het nieuwe landschap.



Minder mogelijkheden

Het nieuwe Telecomland is voor de consument aantrekkelijker geworden, maar de mogelijkheden zijn wel iets ingeperkt. U zult namelijk niet zomaar meer de telefoon van uw keuze kunnen uitzoeken.

"Het verschil tussen sim only abonnementen en telefoonabonnementen is veel duidelijker geworden. In essentie zijn er namelijk alleen nog maar sim only abonnementen en daarnaast is er de mogelijkheid om een telefoon op afbetaling te kopen," vertelt Dekker.



Vakantieganger

Voor de frequente vakantieganger zijn het spannende dagen, want afhankelijk van zijn of haar provider wordt dataroaming per 1 juni of 15 juni in de EU afgeschaft. Uw telefonie gebruik binnen de EU wordt vanaf dat moment van uw bundel gehaald zoals in Nederland, ‘Roam Like at Home’.



Gevolgen registratie Bureau Krediet Registratie

Dekker: "De meest ingrijpende verandering binnen de Telecom van 2017 startte eigenlijk vorig jaar al. Toen besloot de Minister van Financiën Dijsselbloem dat de ‘gratis’ telefoon toch echt een lening was. Per 1 januari 2017 zag u bij elke telecomaanbieder de leus "Let op! Geld lenen kost geld." Vanaf 1 mei zijn aanbieders verplicht om bij de aanschaf van een telefoon boven de 250 de financiële draagkracht van een klant te controleren. Daarnaast wordt de lening geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie. Een uitstekende represaille voor misbruik door criminelen die vroeger regelmatig mensen dwongen tientallen abonnementen af te sluiten voor de dure smartphone. De nieuwe regels maken de aanschaf voor een premium smartphone absoluut lastiger. Toch ondervindt de gemiddelde consument in principe weinig tot geen gevolgen. Weet u echter zeker dat u binnen één jaar een huis koopt, dan is het misschien niet zo slim om een extra registratie bij het Bureau Krediet Registratie aan te gaan.

Door bij te betalen of een duurder abonnement is het mogelijk om een dure smartphone aan te schaffen zonder de registratie. TIP: vakantiegeld is een perfecte manier om een duurdere telefoon aan te schaffen, met de huidige rente stand is sparen ´bijna´ zonde. In ieder geval als daar een relatief dure telefoonlening tegenover staat."



Roam Like at Home

Dekker: "Jazeker, het is eindelijk zover! Sinds het ontstaan van de Europese Unie vraagt iedereen zich af waarom tarieven voor bellen en Internet nog zo duur kan zijn binnen de EU. Vanaf 15 juni mogen providers officieel geen extra geld meer rekenen voor telefonie in de EU. Verschillende providers starten hier al eerder mee, per 1 mei of 8 juni. Een geweldige mooie timing natuurlijk, net voor de vakanties. Zelfs voor budget sim only abonnementen gelden de regels vanaf 15 juni. Het is providers wel toegestaan om uitzonderingen in te stellen. Zo zullen de nieuwe Unlimited abonnementen van verschillende providers niet Unlimited zijn in het buitenland. Daar krijgen abonnees vaak 6 tot 10 GB per maand vanwege de extra kosten."



Felle concurrentie

Dekker: "Nadat T-Mobile aan het begin van 2017 de strijd opende met een onbeperkt abonnement, duurde het toch enkele maanden voordat de eerste provider antwoordde. Het was de provider Tele2 die deze maand met een antwoord kwam. De Zweedse provider wenst een 4G only klanten bestand en bied nu een onbeperkt abonnement aan met een prijs ruim onder dat van T-Mobile. Het wachten is nu op marktleiders KPN en Vodafone. Beide marktleiders vechten overigens een hele andere strijd uit. Het gevecht om de quad-play klanten. Quad-play wil zeggen dat een klanten internet, tv, vast en mobiele telefonie afneemt bij één provider. Voor klanten loont het om alle diensten bij één provider af te nemen vanwege flinke voordelen. Voor de providers is deze doelgroep aantrekkelijk omdat deze klanten relatief trouwer zijn aan hun provider. Een zogenoemde win-win situatie.

Het gevecht om de klant zal dit jaar hoogstwaarschijnlijk leiden tot nog meer voordeel in abonnementen. Vooral de abonnementen met een grote databundel zullen in prijs dalen."