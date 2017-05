 Studenten gaan voor bevlogenheid in plaats van corporate

Starter vindt teamgeest, sociale ondersteuning en betrokkenheid belangrijk - Studenten staan nauwelijks nog te trappelen om voor corporates aan de slag te gaan. Slechts negen procent van hen geeft de voorkeur aan het werken voor een groot bedrijf.



Voor meer dan de helft van de studenten (57 procent) speelt bevlogenheid in hun baan een belangrijke rol.

Dat blijkt uit een onderzoek onder bijna 1150 studenten. Het onderzoek gebeurde in het kader van ‘de Week van de Bevlogenheid’.



Ontwikkeling en plezier

Meer dan de helft van de jongeren kiest voor startups en mkb-bedrijven als favoriete plek voor de start van hun carrière, in de verwachting zich daar optimaal te kunnen ontwikkelen en de meeste plezier te kunnen beleven. Zij zoeken bovendien een baan waarin ze actief worden ingezet op wat ze goed kunnen én leuk vinden om te doen. Ruim twintig procent vind teamgeest, sociale ondersteuning en betrokkenheid belangrijk, 38 procent hecht veel belang aan de vraag of hun inzet ook echt bijdraagt aan een hoger doel.



Over bevlogenheid

Je toegewijd inzetten voor dat hogere doel van de organisatie, je betrokken voelen bij het werk, het kunnen opgaan in het werk dat je doet en je daarbij energiek en vitaal voelen. Dat tezamen zorgt voor bevlogenheid. Maar welke veranderingen staan werkgevers allemaal te wachten bij het aantrekken en behouden van bevlogen talent? Daar gaat het onder andere over tijdens de Week van de Bevlogenheid, van 12 tot en met 16 juni.



Werken aan bevlogenheid

De initiatiefnemers willen met de Week van de Bevlogenheid een landelijke beweging in gang zetten op weg naar de ambitie: ‘In 2025 is 80 procent van werkend Nederland bevlogen en trots’. Tijdens de Week van de Bevlogenheid worden verschillende deelonderwerpen aangekaart die bijdragen aan meer bevlogenheid op de werkvloer.