 Secretaresses geven Nederlandse gastvrijheid een 6,9

Secretaresse is dé nieuwe Gastgever in Geluk - In een digitale samenleving is de kracht van een persoonlijke ontmoeting sterker dan ooit en de secretaresse in veel gevallen de organisator van bijeenkomsten.



Regardz heeft binnen haar netwerk de mening gepolst van meer dan 400 secretaresses. Hierin is gekeken naar de diepere betekenis van gastgeverschap in de rol van secretaresses. De belangrijkste uitslag? De secretaresse is dé nieuwe Gastgever in Geluk, maar beoordeelt daarnaast de gastvrijheid over het algemeen in Nederland met (maar) een 6,9 gemiddeld. Een opvallende uitslag!

In het onderzoek zijn de zeven kritische eigenschappen bij excellent gastgeverschap -zoals omschreven in het boek Gastgevers in Geluk dé standaard. Ook is er gevraagd naar het belang van iedere eigenschap.



Opvallende resultaten

De secretaresses herkennen zich voornamelijk in de stellingen die gaan over het warm onthalen van gasten, oprechte aandacht geven aan anderen, denken in oplossingen en verrassingen organiseren. Het belang hiervan in het werkveld van de secretaresses is groot vinden ze zelf.

Opvallend is dat de twee meest persoonlijke stellingen het minst worden gesteund door de secretaresses. Een kwart van de respondenten vindt het niet belangrijk dat de secretaresse extravert is en dus uit intensieve en diepgaande relaties veel energie haalt. Ook het opbouwen van een duurzame en emotionele band met gasten en collega’s is niet van belang voor 26 procent van de secretaresses.



Meest gastvrije ervaringen

De meest gastvrije ervaring hebben secretaresses gehad in een restaurant (40 procent) gevolgd door een vergaderlocatie (21 procent), ziekenhuis (veertien procent) en wellnessresort (dertien procent). Het rapportcijfer dat secretaresses geven voor de gastvrijheid in Nederland in het algemeen komt op een 6,9.