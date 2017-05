 Werknemer drinkt te weinig water op kantoor

Stimuleer water drinken tijdens hete dagen - Een op de drie kantoormedewerkers drinkt te weinig water, dat blijkt uit analyse van Office Depot. Zeker nu de temperaturen hoog oplopen, is het van belang dat werknemers voldoende drinken – bij voorkeur water.



Werknemers die te weinig drinken, kunnen hoofdpijn krijgen of zich lusteloos voelen. Bovendien kan stress op het werk vanwege de warmte de productiviteit met dertig tot vijftig procent verminderen. De wet houdt werkgevers verantwoordelijk voor de veiligheid en de behaaglijkheid op de werkplek. Hieronder valt onder andere voldoende drankaanbod.



Twee liter

Het belangrijkste advies bij warm weer is dat werknemers voldoende moeten drinken. Bij warm weer verliezen mensen namelijk meer vocht en het is verstandig dit op tijd aan te vullen. Een volwassene verliest normaal gesproken ongeveer anderhalf tot tweeëneenhalf liter vocht per dag, maar op een warme dag of na zware inspanning kan dit vochtverlies oplopen tot wel tien liter. Uitgaande van een ‘gewone' kantooromgeving – meestal met klimaatbeheersing – is het aan te raden zeker twee liter te drinken.

Werknemers die onvoldoende drinken, negeren bewust of onbewust dorstsignalen zoals een droge mond, hoofdpijn en lusteloosheid. Het lichaam gaat in dat geval steeds sterkere signalen afgeven dat het vochtpeil aangevuld moet worden: duizeligheid, misselijkheid en spierpijn. Wanneer het vochtgehalte nog steeds niet in balans wordt gebracht, lopen werknemers zelfs risico op nierstenen en hartkloppingen. Belangrijke reden voor het negeren van de signalen kan zijn dat deze niet duidelijk doorkomen, maar ook dat werknemers onvoldoende in de gelegenheid gesteld worden te drinken. Dit komt bijvoorbeeld voor op kantoren waar geen eigen keuken of koffiecorner in de nabijheid is, maar alleen een kantine op grote afstand van de werkkamers.



Water met een smaakje

Waar de werknemers hun dorst mee lessen maakt niet veel uit, maar de voorkeur gaat uit naar water, omdat hiermee een hoge suikerinname – frisdranken en vruchtensappen bevatten vaak veel suiker – wordt voorkomen. Toch geven veel werknemers aan water ‘niet zo lekker' te vinden. Voor hen is bijvoorbeeld bruisend water of water met een smaakje de ideale dorstlesser. Vruchtensap kan ook goed gedronken worden wanneer het verdund wordt met water.

Werknemers kunnen gerust warme dranken drinken bij hoge temperaturen, zoals koffie en thee. Het verhaal dat koffie een vochtafdrijvende werking zou hebben, berust op een misverstand. Van koffie moeten mensen wel eerder plassen, maar niet vaker.



Tips

Om te voorkomen dat werknemers sterk inleveren op productiviteit of zelfs onwel worden op kantoor, doen werkgevers er goed aan dit onderwerp onder de aandacht te brengen bij hun werknemers. Ze kunnen uitleggen waarom het belangrijk is om voldoende te drinken en hoeveel ‘voldoende' eigenlijk is. Ook is dit het ideale moment om te inventariseren wat werknemers graag drinken als het warm is indien ze water niet zo lekker vinden.



Voldoende drank binnen handbereik

Ellen Heesen, Category Manager Catering & Food bij Office Depot, vertelt: "Veel werknemers vinden het lastig om voldoende te drinken gedurende de dag. Werkgevers kunnen hen stimuleren door te zorgen voor voldoende drank binnen handbereik. Dat herinnert werknemers er niet alleen aan om drinken te pakken, maar maakt de stap ook kleiner om het daadwerkelijk te doen. Zorg ook voor een afwisselend aanbod: met name diverse soorten water, fruit- en kruidenthee en verdunde vruchtensappen zijn ideaal. Las eventueel ook vaste drinkpauzes in. En stond er toevallig net een werkborrel gepland waarbij alcohol wordt geschonken? Bied werknemers dan de mogelijkheid om bij ieder alcoholisch drankje ook een glas water te nuttigen."