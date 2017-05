 Oudere betaalt schulden vaker terug met vakantiegeld dan jongere

´Jongeren gaan veel te nonchalant om met geld´ - Hoe ouder een schuldenaar is, hoe groter de kans is dat hij of zij vakantiegeld gebruikt om schulden af te lossen.



Dat blijkt uit onderzoek van Janssen & Janssen Incasso & Gerechtsdeurwaarders naar het betaalgedrag in de maanden mei en juni. Het bedrijf maakt zich ernstig zorgen om jongeren, die te roekeloos zouden omgaan met hun geld. In totaal lossen anderhalf keer meer 60-plussers schulden af met het gekregen vakantiegeld dan tieners of twintigers.



Ouderen verstandiger met geld

"Het lijkt erop dat ouderen verstandiger omgaan met geld en vakantiegeld daarom vaker gebruiken om achterstanden of schulden af te lossen. De jonge generaties zouden bewuster met geld moeten leren omgaan. We proberen jongeren bewust hiermee te helpen, door lezingen en trainingen op scholen te geven. Wij streven naar een schuldenvrije maatschappij en willen dan ook actief bijdragen in het voorkomen van nieuwe schulden," aldus Saskia van de Schoot, business development manager bij Janssen & Janssen.



Extra betalingsherinnering loont

Achterstanden of schulden voor wonen, zorg of scholing wordt gemiddeld zo’n zeven procent vaker in mei en juni afgelost. Dat aantal neemt alleen maar toe. In 2014 werden deze schulden gemiddeld één procent vaker afgelost. In 2015 negen procent vaker en het afgelopen jaar steeg dit aantal tot tien procent meer betalingen. Van de Schoot: "Het loont dan ook echt om hier gericht actiematig iets mee te doen in mei of juni, als een bedrijf te maken heeft met schuldenaars in een van deze sectoren."

Autorijscholen en sportscholen hebben minder profijt van de vakantiegeldperiode; slechts een paar procent meer betalingen vond de afgelopen jaren plaats in deze branches.



Verliest de Zeeuw zijn zuinige imago

Zeeuwen lossen steeds minder vaak hun schulden af als ze vakantiegeld ontvangen. In 2014 waren er 4,4 procent extra betalingen in deze provincie, in 2015 waren dat er vier procent meer en het afgelopen jaar 3,6 procent meer. Van de Schoot: "Wat opvalt, is dat maar liefst 72 procent van de schulden die extra afgelost worden door Zeeuwen, te maken hebben met diverse zorgkosten."

Debiteuren uit Limburg, Noord-Holland en Flevoland lossen het vaakst een schuld af met vakantiegeld. Nederlandse schuldenaars in het buitenland doen dat het minst vaak.