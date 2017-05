 Managers lopen grote securityrisico’s tijdens mobiel werken

Bedrijven maken zich steeds meer zorgen over hackrisico’s tijdens mobiel werken via Wi-Fi - Cc-level managers, waaronder CEO’s, lopen grote risico’s lopen te worden gehackt tijdens mobiel werken. Dat blijkt uit het iPass Mobile Security Report 2017.



Dit rapport is gebaseerd op een onderzoek onder 500 organisaties in Europa en de Verenigde Staten. Uit de resultaten blijkt dat Cafés en koffiehuizen zijn het meest risicovol, volgens 42 procent van de respondenten, gevolgd door luchthavens (30 procent), hotels (zestien procent), conferentiecentra (zeven procent) en vliegtuigen (vier procent).



Securityrisico’s mobiel werken

Het iPass Mobile Security Report 2017 maakt inzichtelijk hoe bedrijven omgaan met alle securityrisico’s gerelateerd aan mobiel werken. Zo’n 93 procent maakt zich meer zorgen gezien het toenemend aantal mobiele medewerkers. Bijna de helft (47 procent) is erg bezorgd, terwijl dat in 2016 nog maar 36 procent was. Verder verbiedt tweederde (68 procent) het gebruik van publieke Wi-Fi hotspots (62 procent in 2016).



Man-in-the-middle aanvallen

‘Man-in-the-middle’ aanvallen zijn de grootste bedreiging tijdens het werken via publieke Wi-Fi hotspots, volgens 69 procent van de respondenten. Daarbij kan een aanvaller ongezien alle communicatie onderscheppen of veranderen. Andere grote risicobronnen zijn het niet gebruiken van encryptie (63 procent), ongepatchte operating systemen (55 procent) en hotspot spoofing (58 procent).



C-level managers

"C-level managers lopen het grootste risico te worden gehackt tijdens mobiel werken," zegt Raghu Konka, Vice President engineering bij iPass. "Dat zijn namelijk geen negen tot vijf werkers, zijn vaak onderweg en hebben toegang tot de meest gevoelige bedrijfsinformatie. Zij vertegenwoordigen een gevaarlijke combinatie van hoge waarde en hoge beschikbaarheid, waardoor ze een interessant doelwit zijn voor elke hacker. Vooral in de overal aanwezige cafés en koffiehuizen, met tegenwoordig snelle Internetverbindingen. Alleen zijn niet al deze gelegenheden goed beveiligd, waardoor iedereen die er gebruik van maakt potentieel kwetsbaar is.



Securitybewustzijn

"Organisaties worden zich steeds bewuster van de mobiele securityrisico’s, alleen worstelen ze nog met de balans te vinden tussen security en productiviteit", aldus Konka. "Ze beseffen dat medewerkers via gratis Wi-Fi hotspots meer kunnen werken en dus productiever zijn, maar tegelijkertijd nemen de securityrisico’s daarvan toe. Hoewel een man-in-the-middle aanval als het grootste risico wordt gezien, groeit tevens het aantal aanvalsmethoden. Organisaties moeten nog meer de verantwoordelijkheid nemen te waarborgen dat hun mobiele medewerkers overal veilig met het Internet verbonden zijn."



Meer kansen dan bedreigingen

"In de praktijk reageren veel organisaties eerst met verbieden, in plaats van nadenken over oplossingen," zegt Konka. "Daarmee negeren ze de trend dat het snelgroeiend gebruik van mobiele apparatuur veel meer kansen met zich meebrengt dan bedreigingen. In plaats van defensief reageren op alle securityrisico’s met beperkingen die soms onuitvoerbaar zijn of demotiverend, doen organisaties er verstandig aan mobiele medewerkers te faciliteren met de benodigde tools om overal en altijd veilig online te kunnen werken."



Het iPass Mobile Security Report 2017 is in maart 2017 uitgevoerd door Vanson Bourne. De hier beschreven resultaten zijn gebaseerd op de antwoorden van 500 CIO’s en IT-beslissers in West-Europa (60 procent) en de Verenigde Staten (40 procent).