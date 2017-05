 Tekort IT'ers remt omzetgroei

IT'ers willen verbetering zien in salaris - Ruim acht op de tien IT’ers merkt dat de arbeidsmarkt serieus aan het aantrekken is. En bijna driekwart van de IT-professionals verwacht dat er de komende jaren een ernstig tekort ontstaan aan mensen zoals zij.



Dat blijkt uit de resultaten van de AG Connect Salary Survey, die eind vorige week zijn gepresenteerd. Dit beloningsonderzoek wordt jaarlijks uitgevoerd samen met Berenschot. Dit jaar vulden maar liefst 2519 IT’ers de vragenlijst volledig in.



Acht op de tien IT'ers is weg bij een beter aanbod

IT-professionals in Nederland zien de toegenomen vraag naar hun expertise in de meeste gevallen echter nog niet terug in verbeterde arbeidsvoorwaarden, wat leidt tot steeds meer onvrede. Maar liefst acht op de tien IT-professionals is dan ook weg als er een beter aanbod voorbij komt. En dat kan een groot probleem worden voor veel organisaties. Zo kampt Ordina naar eigen zeggen al met een teruglopende omzet doordat vacatures steeds moeilijker ingevuld kunnen worden en personeel overstapt naar klanten, met name in de financiële dienstverlening. Ook andere IT-dienstverleners kampen met vergelijkbare problemen, blijkt uit onderzoek van AG Connect. Ook buiten de IT lopen werkgevers tegen dit probleem aan, zo schrijft de Algemene Rekenkamer in haar rapport over de e-overheid dat de Belastingdienst kampt met een personeelstekort op de IT-afdeling en dat het daardoor steeds moeilijker wordt om alle taken goed uit te voeren.



Recruiters en headhunters

Zelf actief op zoek gaan naar een baan, hoeven IT’ers vaak niet eens, want met name softwareontwikkelaars, data scientists en security-specialisten worden vaak meerdere keren per week – en soms zelfs dagelijks – benaderd door recruiters en headhunters voor een baan of klus. Als werkgevers niet snel de portemonnee trekken is de kans dus groot dat er een massale uittocht van hun IT-personeel dreigt.



Lonen IT-professionals

Gemiddeld stegen de lonen van IT-professionals die op de loonlijst staan bij IT-bedrijven de afgelopen maanden met drie procent, bij IT’ers in dienst bij bedrijven buiten de IT-sector was dit twee procent. De gemiddelde loongroei is nauwelijks hoger dan de gemiddelde loonstijging in Nederland en sectoren als de bouw en het onderwijs lieten zelfs een grotere loonstijging zien dan de IT.

Naast softwareontwikkelaars zijn het vooral IT’ers die actief zijn in de advieshoek, of op het gebied van beleid en kaderstelling die verwachten dat er binnen vijf jaar een ernstig tekort is aan mensen met hun functie. IT-managers, servicemanagers en beheerders zijn hier minder van overtuigd.



IT'ers willen verbetering zien in salaris

Overigens vinden IT’ers niet alleen salaris belangrijk in de zoektocht naar een andere baan. Het draait ook om sfeer en collegialiteit, interessante projecten en ontwikkelingsmogelijkheden. Toch antwoordt veruit de meerderheid van de ondervraagde IT’ers dat zij het komende jaar het liefst hun salaris zien verbeteren. En maar liefst een derde van de ondervraagde IT'ers is van mening dat hij minder dan marktconform verdient.