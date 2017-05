 Tevreden werknemer werkt zes uur per week over

Overwerk staat tevredenheid niet in de weg - Uit onderzoek van Epson blijkt dat 88 procent van de werknemers in Nederland in het algemeen tevreden is over werk en werkomgeving. 83 procent geeft aan dat de balans tussen privé en werk precies goed is.



Dit ondanks het feit dat de meerderheid (69 procent) gemiddeld zes overuren per week maakt, waarvan bijna een derde (32 procent) onbetaald is.



Werkdruk en optionele activiteit

Deze overuren zijn het gevolg van een combinatie van werkdruk en extra optionele activiteit. Een opmerkelijke 41 procent van de Nederlandse werknemers geeft toe dat er 'simpelweg niet voldoende werkuren beschikbaar zijn om te doen wat nodig is' en 44 procent benadrukt dat andere werkvereisten, zoals vergaderingen, rapportages en administratie, voorkomen dat zij zich op hun eigenlijke werk kunnen concentreren. Volgens de bevindingen blijken overuren echter ook een periode te zijn waarin de beste prestaties worden geleverd, waarin werknemers ongelezen e-mails lezen (40 procent), voltooide of uit te voeren taken controleren (42 procent) en lezen om hun professionele inzicht/vaardigheden te verbeteren (38 procent).



Maatschappelijk betrokken werkomgeving

Het onderzoek suggereert tevens dat overuren worden gebruikt om een meer maatschappelijk betrokken werkomgeving te creëren tijdens kantooruren, waarbij 37 procent van de werknemers toegeeft dat zij het prettig vinden om te kletsen en contacten te onderhouden op het werk en dat zij de extra uren gebruiken om hun werk te doen. Dit wordt tevens ondersteund door het feit dat 85 procent van de werknemers het ermee eens is dat sociale interactie in de werkomgeving belangrijk voor hen is.



Tevredenheid en stimulering

"Tevredenheid en stimulering van werknemers binnen de werkomgeving zijn cruciale economische bouwstenen die niet mogen worden vergeten in het moderne concurrerende bedrijfsklimaat," aldus Ward Estoppey, Channel Marketing Manager Epson Nederland. "Organisaties kunnen altijd meer doen om een positieve werkcultuur te helpen creëren, waarbij de tevredenheid van hun werknemers verder wordt verbeterd, en dit onderzoek biedt een momentopname van het tijdbeheer, de werkdruk en de prioriteiten van de hedendaagse personeelsbestand."