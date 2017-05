 Vijf praktische tips voor het vinden van het juiste personeel

Ga op tijd op zoek naar goed personeel - Na de recessie sinds 2008 door maar liefst twee crises, is de economie in Nederland al een aantal jaar achtereen aan het aantrekken. Dit uit zich bij bedrijven in hogere omzet, zowel B2B als B2C.



Meer omzet betekent in de meeste gevallen dat er ook meer werk door uw team te verzetten is. En als er meer omzet wordt gemaakt, heeft het topmanagement van uw bedrijf meer ruimte qua budget om uw team uit te breiden.

Is in het team de werkdruk toegenomen, en misschien wel zo hoog dat er een of meerdere fte’s tekort komen? Het juiste personeel vinden kan moeilijk zijn, nu ook het werkloosheidscijfer sinds maart 2014 bijna onafgebroken dalende is. In 2016 was vooral in IT al een personeelstekort zichtbaar, maar naar verwachting breidt dit zich in 2017 naar meer sectoren uit, en kunt ook u ermee te maken krijgen. Fredrik Bovenkant van Jobrapido geeft u graag een aantal tips voor het vinden van geschikte medewerkers als aanvulling op uw team.



Opstellen van een werknemers- en functieprofiel

Het zoeken naar geschikt personeel begint met het opstellen van een werknemers- en functieprofiel volgens Bovenkant. "Het functieprofiel omvat de taken, type dienstverband, werkomgeving en arbeidsvoorwaarden. In het werknemersprofiel kunnen werkzoekenden meer informatie vinden over de gestelde eisen en wensen op het gebied van vaardigheden, opleidingsniveau en motivatie." Uitgebreide informatie hierover vergroot de kans iemand te vinden die past bij de functie én bij het team.



Richten op een andere doelgroep

Mocht u na een tijd nog geen geschikte kandidaat gevonden hebben, dan is het verstandig u te richten op een andere doelgroep. Bovenkant: "Zijn de gestelde eisen, bijvoorbeeld op het gebied van opleiding mogelijk te beperkend? Een persoon met een andere of lagere opleiding maar met meer werkervaring kan ook geschikt zijn." Volgens Bovenkant kan het ook lonen te richten op mensen die een deeltijdfunctie zoeken, gezien de stijgende populariteit hiervan. "U kunt een geheel andere groep werkzoekenden zoals herintreders, studenten, oudere medewerkers of mensen met een arbeidsbeperking bereiken door een functie te splitsen in twee deeltijdfuncties of een duobaan."



Proactief op zoek naar personeel

Bovenkant geeft aan dat het niet meer voldoende kan zijn een vacature te plaatsen en dan te wachten op respons. "Met het lage werkloosheidscijfer zult u actief moeten gaan zoeken. Denk eens na of u iemand uit uw eigen netwerk kunt benaderen. Of trek starters aan door stageplekken te creëren, en laat zien in een starter te willen investeren door bijvoorbeeld interne opleidingsmogelijkheden. Schroom bovendien niet om ook mensen te benaderen die bij een andere organisatie werken, iets dat in tijden van personeelstekort vaak gebeurt."



Zorgen voor een groot bereik

Volgens Bovenkant zoeken mensen tegenwoordig vooral online naar vacatures. "Denk hierbij echter niet alleen aan vacaturesites maar ook aan social media zoals LinkedIn en Twitter. Via LinkedIn kunt u bovendien direct meer te weten komen over de arbeidshistorie en persoonlijkheid van iemand." Bovenkant geeft aan dat ook regionaal adverteren weer populairder wordt: "Mensen werken graag dichtbij hun woonplaats. Advertenties in regionale kranten, verenigingsbladen en bij theaters, bioscopen, scholen en bibliotheken zijn vaak goedkoop en kunnen precies die doelgroep bereiken die een geschikte medewerker kan opleveren."



Afgewezen sollicitanten later nogmaals benaderen

Een afdeling kan zo snel groeien dat er binnen korte tijd meerdere keren personeel gezocht moet worden voor een bepaalde functie. Bovenkant: "Zonde om dan wederom een nieuw vacaturetraject op te starten. Hebt u tijdens een eerdere sollicitatie meerdere geschikte kandidaten gesproken? Vraag dan of u of personeelszaken hun gegevens mogen bewaren voor toekomstige functies, zodat u direct een kandidatenpool hebt die direct en snel benaderbaar is." Door het eerdere gesprek weet u al of de persoon past bij de functie en binnen uw team.

Als manager weet u als geen ander hoe belangrijk plannen en vooruit denken is. Ga daarom tijdig op zoek naar geschikt personeel en wacht niet tot de nood te hoog is geworden omdat er dan vaak een minder nauwkeurige selectie van kandidaten plaatsvindt. Met al deze adviezen nog steeds geen geschikte kandidaat kunnen vinden? Meer tips vindt u hier.