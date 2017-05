 Drie tips om alles uit uw vakantiegeld te halen

Wat doet u dit jaar met uw vakantiegeld? - Zoals elk jaar wordt uw vakantiegeld in mei weer uitbetaald. Het is natuurlijk altijd fijn om wat extra geld op uw rekening gestort te krijgen.



Maar als u het gewoon op die rekening laat staan, is het vaak op voordat u er erg in heeft. Bedenk daarom nu waar u het écht aan wilt besteden, dan heeft u er straks nog meer plezier van. Met deze tips van Manon Kepel van Moneyou haalt u het meest uit uw vakantiegeld.



Lekker op vakantie

Kepel: "De meeste Nederlanders gingen de afgelopen twee jaar lekker op vakantie van hun vakantiegeld. Dat blijkt uit de vakantiegeld-enquête 2016 van het Nibud. In de jaren daarvoor ging het financieel wat minder en gebruikten veel mensen het geld juist voor het aflossen van schulden. Of ze stopten het in een potje voor onvoorziene uitgaven. Maar nu het weer beter gaat met de economie gaan dit jaar waarschijnlijk nóg meer mensen met vakantie van het extraatje."



Top drie vakantiegeld bestedingen:

Vakantie

Sparen

Aflossen van schulden/leningen



Weet u al waar u het dit jaar aan gaat besteden? Hieronder geeft Keppel u tips om u te helpen kiezen en om meer uit uw vakantiegeld te halen.



Tip 1. Gaat u vakantie vieren? Zet uw vakantiegeld apart

Ook als u van uw vakantiegeld op vakantie gaat, is het slim om het eerst tijdelijk op uw spaarrekening te zetten. Zo zet u het letterlijk apart en gaat het niet per ongeluk op aan de dagelijkse boodschappen, kleding of andere uitgaven. Ook ontvangt u op uw spaarrekening nog wat rente.

Wilt u in de toekomst verder weg en spaart u voor een mooie verre reis? Zet uw geld dan tijdelijk vast in een spaardeposito. Dat kan al vanaf zes maanden. U ontvangt dan gegarandeerd een vaste rente tijdens de looptijd. Dat betekent dat u geen last heeft van eventuele rentedalingen. Ook terwijl u spaart kunt u al genieten van de voorpret van uw droomreis.



Tip 2. Gebruik uw vakantiegeld als buffer

Gaat u niet op vakantie? Het is altijd handig om wat geld achter de hand te hebben op een spaarrekening. Uw auto of wasmachine kan stuk gaan en dan wilt u die natuurlijk snel laten repareren of vervangen. Een buffer voor dit soort onverwachte uitgaven is nooit weg. En als u de trotse eigenaar van een huis bent, dan is het altijd handig om een spaarpotje achter de hand te hebben voor onderhoud aan uw woning. Volgens onderzoek van de Vereniging Eigen Huis bedragen de gemiddelde onderhoudskosten van een woning 3.600 per jaar.



Tip 3. Spaar voor iets moois

Uw vakantiegeld kan ook het begin zijn van iets moois, iets wat u altijd al had willen hebben of doen. Bijvoorbeeld een sprookjesbruiloft plannen of die glimmende bolide kopen waar u al tijden van droomt. U kunt uzelf natuurlijk ook eindelijk een keer trakteren op die Chanel tas of die smartwatch die u écht moet hebben.

En als u hiervoor toch nog even door moet sparen, is het slim om te kiezen voor doelsparen. Dat is een leuke en handige manier van sparen. U kiest een doel, bepaalt uw streefbedrag en zet maandelijks een vast bedrag opzij. Zo gaat het sparen vanzelf en behaalt u sneller uw doel dan wanneer u ‘zomaar’ spaart. Stort uw vakantiegeld dit jaar gelijk op uw doelspaarrekening, dan komt uw spaardoel wel heel snel dichterbij.