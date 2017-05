 Waterdichte voorbereiding software audit is utopie

Missend inzicht staat waterdichte voorbereiding audit in de weg - Driekwart van de SAP-gebruikers ziet een waterdichte voorbereiding op een software audit als utopie vanwege missend inzicht.



Volledig inzicht in het huidige IT-landschap is volgens 47 procent de meest urgente maatregel in de voorbereiding, gevolgd door het begrip van de verschillende contractuele documenten (41 procent). Daarnaast wordt door 94 procent complexiteit in licensering gezien als een melkkoe voor softwareleveranciers. Dit blijkt uit onderzoek van de VNSG, Vereniging Nederlandstalige SAP gebruikers, onder ruim 100 SAP-gebruikers, leden van de VNSG.



Zorgen verminderen

Softwareleveranciers kunnen de zorgen rondom audits verminderen. Hulp bij het behouden van overzicht is hierbij het belangrijkst (38 procent). Ook hulp bij voorbereiding op audits (34 procent) en het regelmatig uitvoeren van audits (21 procent) dragen hieraan bij. Indirect gebruik vormt een groot obstakel voor SAP-gebruikers. Er is sprake van indirect gebruik als iemand functionaliteit of data in SAP-oplossingen gebruikt, zonder dat die persoon een gedefinieerde login heeft. Negen op de tien SAP-gebruikers geven aan dat indirect gebruik op een andere manier verrekend moet worden. SAP anticipeert hierop met een recente aankondiging van een nieuwe indirect pricing policy, gebaseerd op de meest voorkomende use cases van indirect gebruik, namelijk Order-to-Cash, Procure-to-Pay en Static Read.



Rechtszaken rondom indirect gebruik

Mede door rechtszaken rondom indirect gebruik, is het een veelbesproken onderwerp in het nieuws. De VNSG is via het internationale netwerk SUGEN met SAP in gesprek om de belangen van de SAP-gebruiker rondom indirect gebruik te behartigen. Het doel is om meer transparantie te krijgen voor indirect gebruik, dat in de verschillende contractdocumenten en -bijlagen niet altijd duidelijk is omschreven.