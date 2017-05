 Beloning Commissaris verre van vetpot

Excessieve bestuursbeloningen zijn uitzondering op de regel - Het jaarlijkse Beloningsonderzoek van de NCD (Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren), uitgevoerd door Human Capital Group, maakt wederom duidelijk dat de beloning van menige Commissaris/Toezichthouder beslist geen vetpot is.



Met een gemiddelde beloning van 14.000 euro voor commissarissen ligt het uurtarief op iets meer dan 70 euro per uur. Voor toezichthouders ligt dat bedrag meer dan 50 procent lager, wat het uurtarief op minder dan 35 euro per uur brengt!



Vergoeding afhankelijk van veel factoren

Uit het NCD Beloningsonderzoek blijkt dat de meest voorkomende vergoedingen voor commissarissen en toezichthouders zich bevinden in de range vanaf 7.500 tot 25.000 euro per jaar. Het gemiddelde ligt op circa 14.000, waarbij de specifieke vergoeding van de toezichthouders afhankelijk is van heel veel factoren, zoals sector, extra taken en grootte van de organisatie.Toezichthouders die werkzaam zijn in de publieke sector en daarmee onder de WNT vallen, verdienen minder dan de helft ten opzichte van hun collega's in de privaatrechtelijke sector (die niet onder de WNT vallen). De gemiddelde vergoeding voor een toezichthouder binnen het onderzoek (met een vergelijkbare MKB omvang) bedraagt 9.000 euro per jaar en de vergoeding van een commissaris in dit onderzoek bedraagt gemiddeld 20.000 per jaar.



Geen excessieve beloningen

Het onderzoek toont nogmaals aan dat excessieve beloningen voor commissarissen en zeker van toezichthouders niet aan de orde zijn. De beloningen bij beursgenoteerde bedrijven, die vaak uitgangspunt voor menig citaat zijn, zijn een absolute uitzondering op de regel.



Het onderzoek is hier te downloaden.