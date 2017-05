 Developer: Nederland wereldleider in Data Science

Met name in de financiële sector zal Data Science veel invloed krijgen - Een derde van de developers vindt dat Nederland wereldwijd een leidende rol inneemt in Data Science. Dit blijkt uit onderzoek van Huxley IT.



In dit onderzoek hebben 102 developers hun mening gegeven op de stelling ‘Nederland is wereldwijd toonaangevend op het gebied van Data Science’. 25 procent van de developers is het eens met deze stelling en negen procent is het hier zelfs sterk mee eens. Niet alle developers zijn overtuigd van de leidende positie van Nederland, zo geeft achttien procent aan het oneens te zijn met de stelling. Het overige deel geeft aan neutraal te zijn.



Data Science in de financiële sector

Naast de positie van Nederland op het gebied van Data Science, is de developers ook gevraagd in welke sectoren zij denken dat de ontwikkeling van Data Science een belangrijke rol gaat spelen. Uit het onderzoek blijkt dat met name in de financiële sector Data Science veel invloed zal krijgen, dit geeft 24 procent van de ondervraagden aan.



Invloed Data Science

Ook in andere sectoren zal Data Science invloed krijgen. Zo geeft zeventien procent van de developers aan dat ook in de gezondheidszorg Data Science een belangrijke rol zal gaan spelen. Andere sectoren die worden aangegeven als sectoren die zullen veranderen door Data Science zijn de zakelijke dienstverlening (twaalf procent) en overheid (acht procent).



Kwaliteit

Joël Bennett, Manager Huxley IT, geeft zijn visie op de resultaten: "Dat de developers aangeven dat Nederland voorop loopt op het gebied van Data Science, laat zien dat we trots zijn op de kwaliteit van het werk dat we leveren. Deze trots gecombineerd met de ambitie van developers om Data Scientist te worden, zijn goede uitgangspunten om verder te bouwen. Zo kunnen we binnen onze landsgrenzen het vak verder ontwikkelen en de standaarden zetten."