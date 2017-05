 Hoogopgeleiden positiever over flexibilisering dan laagopgeleiden

Helft HBO- en WO-geschoolden vindt toename aantal flexwerkers goed voor werkgelegenheid - De helft van de HBO- en universitairgeschoolden in Nederland vindt de toename in het aantal flexwerkers een zzp’ers goed voor de werkgelegenheid.



Hiermee is deze groep positiever over flexibilisering dan mensen met een MBO-opleiding of een VMBO-opleiding. Dat blijkt uit landelijk onderzoek van HR-bureau Tentoo onder meer dan 1000 respondenten.

"Flexibele arbeidscontracten worden steeds gangbaarder," vertelt Paul den Ronden, algemeen directeur bij Tentoo. "Hoewel sommigen sceptisch zijn over deze ontwikkeling, zien ook veel mensen er heil in. De zzp’ers die bij ons komen, zijn echte ondernemers en het is positief dat mensen steeds meer die stap naar zelfstandigheid durven te zetten. Uit een recent rapport van Eurostat blijkt dat maar liefst een vijfde van de Nederlandse werknemers flexwerkt.



Jongeren positiever dan ouderen

Uit het onderzoek van Tentoo blijkt dat er niet alleen verschillen zijn tussen hoog- en laagopgeleiden, maar ook tussen jongeren en ouderen. Zo vindt de helft van de Nederlanders jongeren tussen achttien en 29 jaar flexibele arbeidscontracten goed voor het bedrijfsleven. Van de groep respondenten tussen de 30 en 44 jaar ligt het percentage dat het eens is met deze stelling op 42 procent. Onder de 45- en 59-jarigen ligt dit percentage op 37 procent en onder de zestigplussers ligt het op 43 procent.

Volgens Den Ronden is het verschil tussen de leeftijdsgroepen te wijten aan het feit dat jongeren zich over het algemeen makkelijker aanpassen aan nieuwe situaties dan mensen die midden in hun carrière zitten. "De jonge generatie begrijpt wel dat het levenslang werken voor één werkgever verleden tijd is. Oude manieren van werken maken plaats voor nieuwe, meer flexibele manieren. Opvallend is dat juist de zestigplussers dit beter lijken te begrijpen dan de dertigers en veertigers," aldus de algemeen directeur.



Meer freelancers door onduidelijkheid wet DBA

In 2016 had gemiddeld ruim twintig procent van de werknemers geen vast contract. In 2000 was dat veertien procent en in 1990 slechts nog acht procent. Dat blijkt uit cijfers van statistisch bureau Eurostat. Tentoo zag in het eerste kwartaal van 2017 een stijging in het aantal freelancers van 10 procent met hetzelfde kwartaal vorig jaar; een bevestiging van de trend. Den Ronden: "Wij wijden de toename in het aantal payrollers aan de onduidelijkheid die de Wet DBA met zich meebrengt. Opdrachtgevers kiezen vaker voor payrolling om administratieve rompslomp en gedoe met de Belastingdienst te voorkomen."