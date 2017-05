 HR speelt grote rol in digitale transformatie

HR voelt zich niet gesteund door IT - De meeste bedrijven omarmen digitale bedrijfsmodellen en staan open voor nieuwe technologieën, maar in Nederland blijkt slechts 54 procent daadwerkelijk een begin te hebben gemaakt met de uitvoering van de strategie.



In een nieuw onderzoek, uitgevoerd door IDC en in opdracht van Cornerstone OnDemand geven Nederlandse HR-managers vaker dan hun Europese collega's aan zich niet voldoende gesteund te voelen door IT, een belangrijke partner voor de digitale transformatie.



Moderne werkplektools

HR- en lijnmanagers werd gevraagd in hoeverre zij menen dat HR en IT op elkaar zijn afgestemd, met name in hoeverre IT-managers HR ondersteunen bij het leveren van moderne tools voor de werkplek. Van de Nederlandse respondenten voelt 50 procent zich gesteund door IT en dat is beduidend lager dan in andere Europese landen zoals Italië met 65 procent, Spanje met 64 procent of Frankrijk met 63 procent.

Het onderzoek getiteld: ‘Future Business: Unleashing Your Talent', onderzoekt de rol van talent in digitale transformatie, door de opvattingen en verwachtingen van HR-managers en lijnmanagers in veertien Europese landen te meten.



Medewerkers grootste hindernis

De verschuiving naar digitale bedrijfsmodellen vereist vaak veranderingen van de kernprocessen, en de grootste hindernis voor deze veranderingen zijn mensen – niet de technologie of financiële beperkingen. Afgezien van verouderde IT-systemen, zijn de medewerkers de grootste hindernis in de digitale transformatie in Nederland.



Top vijf hindernissen Percentage Nederlandse respondenten Culturele weerstand 37 procent Verouderde IT-systemen 31 procent Onvermogen om cruciaal talent te behouden 29 procent Omscholing en talentontwikkeling niet mogelijk 27 procent Ontbreken van financiële middelen 26 procent

HR professionals spelen een sleutelrol bij het uitvoeren van digitale transformatiestrategieën. Een grote meerderheid (84 procent) van de Europese organisaties is al bezig met een digitale transformatie of hebben plannen hiervoor. Lijnmanagers begrijpen het belang van de rol van HR in de transformatie; 80 procent is van mening dat HR belangrijk is voor digitaal succes.

Het onderzoek volgt op het onderzoek uit 2016 ‘Future People: Workplace Evolution in the Age of Digital Transformation' en herhaalt enkele van de belangrijke thema's en bevindingen, maar legt de nadruk op de nieuwe hindernissen waarmee organisaties geconfronteerd worden als ze digitale plannen willen voltooien. Voor het onderzoek van 2017 interviewde IDC 1.469 HR-professionals en lijnmanagers in veertien Europese landen, die werken in organisaties met meer dan 500 werknemers.



Spannend en ontmoedigend

"Elk bedrijf bevindt zich in een ander stadium van digitale transformatie en het is zowel spannend als ontmoedigend tegelijk," zegt Vincent Belliveau, Executive Vice President en General Manager van Cornerstone OnDemand EMEA. "HR heeft een fundamentele rol in de digitale transformatie - vooral gezien de talrijke barrières, die grotendeels met de werknemers te maken hebben. De verschuiving van HR naar een strategische rol in het bedrijf, betekent dat de werknemers worden ingezet de digitalisering tot een succes te maken - met als resultaat het vertrouwen van bedrijven een boost te geven."



Topprioriteit

"Digitale transformatie is uitgegroeid tot een topprioriteit voor organisaties," voegt Jan van Vonno, Research Manager en Lead Digital Transformation Practice, IDC Software en European Enterprise Applications toe. "Succesvolle transformatie vereist veranderingen in de manier waarop werknemers worden begeleid, gemotiveerd en hun vaardigheden ontwikkelen. Het vereist ook aanzienlijke inspanningen op het gebied van interne communicatie en veranderingsmanagement. Een duidelijke meerderheid van lijnmanagers erkent dat HR een vitale rol speelt in het behalen van een succesvolle digitale transformatie."