 Recruiters verleggen focus van vinden naar verleiden

Talent overhalen de overstap te maken wordt focus van recruiter - In de huidige krappe arbeidsmarkt focussen recruiters minder op het vinden van goede mensen, en halen ze juist steeds meer uit de kast om de gevonden mensen te verleiden om ook daadwerkelijk te solliciteren. Het liefst vandaag nog.



Die conclusie valt op te maken uit De Stand van Werven 2017, een online onderzoek onder bijna 400 Nederlandse recruiters en wervingsspecialisten van werkgevers en gespecialiseerde bureaus, dat begin dit jaar voor de vierde keer in successie werd uitgevoerd door Intelligence Group, in opdracht van de Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie.



Van relatiemanagement tot candidate experience

Mede door de opkomst van sociale media, LinkedIn en allerhande recruitmenttechnologie is het steeds makkelijker om talent te identificeren, zeggen de respondenten. Hen ook zover krijgen dat ze de overstap naar uw organisatie maken, dat is nog een heel ander verhaal. Liefst 59 procent van de ondervraagden zegt ‘het verleiden van talent om te solliciteren’ als grootste uitdaging van dit jaar te zien. Daarbij komen termen om de hoek kijken als: employer branding, relatiemanagement, candidate experience en recruitmentmarketing.



Krappe arbeidsmarkt speelt grote rol

Zo snel mogelijk resultaat staat daarbij wel voorop. Dit komt mede doordat het probleem van onvervulde vacatures steeds urgenter wordt. Waar in 2016 ‘sociale media’ volgens de recruiters nog het meest relevante onderwerp was, is dat nu ‘krappe arbeidsmarkt/schaarste’. Ruim driekwart (77 procent) geeft aan dat dit thema van invloed is op zijn/haar werk in 2017 (in 2016 nog maar 64 procent).



Technologie in opkomst

Een ander belangrijk aandachtspunt is technologie. Big data, dataveiligheid, automatisering, robotisering, nieuwe tools om mensen te werven en te selecteren: veel recruiters blijken er vrijwel dagelijks mee bezig.



Meer vacatures, maar budget groeit niet mee

Bijna de helft van de ondervraagde wervingsprofessionals (49 procent) verwacht in 2017 meer mensen aan te moeten nemen, mede door het toenemende verloop. Opvallend is daarbij dat slechts 39 procent aangeeft dat zij dit jaar meer budget hebben dan in 2016. Dit terwijl ze méér moeten werven onder tegelijk moeilijkere marktomstandigheden.



Slecht nieuws voor bureaus en algemene vacaturesites

Het onderzoek bevat overigens slecht nieuws voor gespecialiseerde werving- en selectiebureaus en algemene vacaturesites. Gevraagd naar waarop te bezuinigen, worden zij beide als eerste genoemd. Vooral bureaus hebben het moeilijk om hun toegevoegde waarde aan te tonen, nu werkgevers ook steeds vaker zelf een recruiter in dienst hebben.