 Best presterende organisaties ontvangen klant- en werkbeleving awards

Prijzen voor best presterende organisaties van Nederland - Voor het achtste jaar op rij heeft Integron de Beleving Awards uitgereikt aan organisaties die het beste presteren op het gebied van klant- en medewerkerbeleving.



Op dinsdag 16 mei hebben alle organisaties een prijs in ontvangst genomen bij Hotelschool The Hague.

Flash Group mocht zelfs met twee Beleving Awards naar huis, net als IVT kraamzorg met twee Medewerkerbeleving Awards en Sensus won voor de tweede keer een Klantbeleving Award in de categorie Handel & Industrie.



De Beleving Awards

De Beleving Awards zijn uitgereikt in twee soorten: Klantbeleving en Medewerkerbeleving. De nominaties voor deze Awards zijn gebaseerd op de uitkomsten van onderzoeken voor ruim 300 organisaties naar de tevredenheid onder klanten en medewerkers in 2016. De bedrijven met de beste tevredenheidsscores zijn uiteindelijk als winnaars geselecteerd. Zij hebben dus de meest tevreden klanten en medewerkers.



Klantbeleving Awards

Professionele en Financiële dienstverlening: Falck Fire Academy (medegenomineerden: Van Gansewinkel (onderdeel van Renewi), Van Velzen accountants en adviseurs)



ICT, telecom, bouw & installatie: Aaldering ICT (medegenomineerden: Hollander Techniek, Yes Telecom)



Handel en Industrie: Sensus (medegenomineerden: Aviko, DFE Pharma)



(semi) Publiek: Cliëntenraad Trombosediensten (medegenomineerden: MEE Plus, MEE West-Brabant)



Transport & Logistiek: Flash Group (medegenomineerden: Ewals Cargo Care, Nedcargo)



Meest aanbevolen door klanten (NPS): Aviko en Flash Group (medegenomineerde: Hendrik Veder Group)



Grootste stijger: CWS (medegenomineerden: Albron, DFM)



Medewerkerbeleving Awards

Professionele en Financiële dienstverlening: Asito (medegenomineerden: Hallmark, NEN)



Handel, Industrie, Transport & Logistiek: Lantor (medegenomineerden: Ambaflex, Sakura)



(Semi) Publiek: IVT kraam- en thuiszorg (MEE Amstel en Zaan, ZOwonen)



Meest aanbevolen door medewerkers: IVT kraamzorg- en thuiszorg (Medegenomineerden: Avans Hogeschool, MEE Rotterdam Rijnmond)



Grootste stijger: Hogeschool iPabo (Medegenomineerden: Codarts Rotterdam, Lantor)