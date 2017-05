 Werknemers stellen meer eisen door groeiend vertrouwen

Sollicitant stelt weer eisen - Nederlandse werknemers hebben steeds meer vertrouwen als het gaat om het behoud van hun baan. Door dit toegenomen vertrouwen, stellen ze hogere eisen ten aanzien van hun takenpakket, werk-privébalans en salaris.



Dit blijkt uit de Job Confidence Index over het eerste kwartaal van dit jaar van PageGroup. In de Job Confidence Index wordt elk kwartaal de stemming onder werkenden en werkzoekenden onderzocht. Hier kwam onder meer uit naar voren dat in het eerste kwartaal van 2017 58 procent van de werkzoekenden verwacht dat de arbeidsmarkt verbetert, tegenover 51 procent in het eerste kwartaal van 2016. Aan het begin van 2016 dacht nog 63 procent van de werkenden en werkzoekenden dat de economische situatie een gunstig toekomstperspectief bood, nu is dat maar liefst 79. Deze cijfers zijn in lijn met de recent gepubliceerde cijfers van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van het CBS en TNO. Uit dit onderzoek bleek dat in 2016 24 procent van de 15- tot 65-jarigen in loondienst bezorgd was over het behoud van hun baan, waar dat in 2013, op het hoogtepunt van de economische crisis, nog 34 procent was.



De kandidaat stelt eisen

Het toegenomen vertrouwen zorgt ervoor dat werknemers hogere eisen stellen als het gaat om hun arbeidsvoorwaarden. Zo verwacht 43 procent van de werknemers tussen 30 en 49 het komend jaar meer salaris te krijgen, terwijl dat percentage in Q1 2016 nog op 32 procent lag.

Maar salaris is zeker niet het enige aspect waar werknemers hun verwachtingen naar boven hebben bijgesteld. Ontwikkelingsmogelijkheden en verbreding van hun takenpakket blijken minstens zo belangrijk gevonden te worden. 69 procent van de mensen tussen de 30 en 49 verwacht hun vaardigheden het komend jaar verder te ontwikkelen. Voor mensen boven de 49 is dit 53 procent. Een stijging van respectievelijk drie en vier procentpunt ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Van de mensen onder de 30 verwacht maar liefst 81 procent dat ze hun vaardigheden het komend jaar gaan verbreden. Hiermee samenhangend verwacht 54 procent van alle ondervraagden binnen een jaar een promotie, een kleine stijging in vergelijking met Q1 2016.



Werk-privé balans

Naast salaris en ontwikkelingsmogelijkheden, verwachten werknemers een betere werk-privébalans. Van de ondervraagden verwacht 42 procent van de mensen onder de 30, 39 procent van de mensen tussen 39-40 en 36 procent van de mensen boven de 49, de komende twaalf maanden een verbetering. Ook dat is een forse stijging ten opzichte van het eerste kwartaal van 2016. Met name de groep van mensen boven de 49 valt op: hoewel zij procentueel de minste verbetering verwachten, laten zij als het gaat om werk-privébalans wel de sterkste stijging zien ten opzichte van Q1 2016: van 23 procent naar 36 procent.

"Nederland is bezig met een enorme economische inhaalslag en kandidaten hebben weer een keuze bij het zoeken naar een baan. Omdat de vraag naar personeel groeit, is er bovendien op carrièregebied veel meer mogelijk. Salarissen zijn flexibeler en er is meer beweging in het takenpakket. Er kan sneller promotie worden gemaakt en Nederlandse bedrijven zijn meer dan in het verleden gericht op het creëren van een werkomgeving waarin de werk-privé balans een rol speelt. Werknemers weten dat maar al te goed, en de tijd dat bedrijven kunnen zeggen: kom eerst maar in dienst en dan zien we wel verder, is voorbij. De kandidaat dicteert", stelt Joost Fortuin, Managing Directeur van PageGroup Nederland.