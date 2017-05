 Zes feiten en fabels over refurbished

Refurbished is niet hetzelfde als tweedehands - De term ‘refurbished’ komt steeds vaker voorbij. Met name refurbished smartphones zijn de afgelopen jaren steeds populairder geworden.



Zo zegt 81 procent van de Nederlanders - in een onderzoek met onderzoekbureau Multiscope - zelfs het functioneren belangrijker te vinden dan ‘te shinen’ met het nieuwste model. Toch bestaat er nogal wat onwetendheid over deze toestellen. SWOOP zette de zes grootste feiten en fabels op een rij en onderzocht hoe Nederlanders daarover dachten. Wat blijkt? Er bestaan nog steeds grote misverstanden onder Nederlanders. Niet alleen over wat een refurbished device precies is, maar ook over de kwaliteit en prijs ervan.





1. Een refurbished device is (niet) hetzelfde als een tweedehands device

Hoewel ruim de helft (54 procent) denkt dat een refurbished telefoon hetzelfde is als een tweedehands device, is dat niet het geval. Een refurbished toestel is volledig gereviseerd. Dat betekent dat het apparaat volledig wordt gekeurd op meer dan 50 punten en waar nodig wordt voorzien van nieuwe onderdelen. In tegenstelling tot de ‘gewone’ tweedehands toestellen, die zonder dat er een specialist aan te pas komt worden doorverkocht. Daarnaast krijgt u bij een refurbished device twee jaar garantie. U hebt hier dus dezelfde service en beleving als bij een nieuw toestel.



2. Bij refurbished toestellen weet je niet wat de kwaliteit is

Van de ondervraagden zag 54 procent dit als een feit. Onjuist. Bij sommige aanbieders, is er de keuze uit refurbished toestellen in verschillende gradaties. Zo weet iu exact wat de kwaliteit is van het toestel. U kunt bijvoorbeeld een toestel kopen in de conditie ‘als nieuw’, maar ook ‘zeer goed’ en ‘goed’. Het verschil tussen deze condities ziet u enkel aan de gebruikerssporen (geen, zeer lichte, lichte) aan de buitenkant. Van binnen zijn alle toestellen technisch 100 procent in orde.



3. Refurbished is altijd zonder garantie

Bij de meeste aanbieders van refurbished-toestellen krijgen gebruikers garantie. 83 procent van de ondervraagden weet dat. Bij sommige aanbieders is dat zelfs twee jaar. Hier krijgen alle toestellen ook een inspectie, waarbij ze altijd op 50 punten worden gecontroleerd. Hierbij krijgen alle toestellen altijd een goedwerkende batterij en een software-update, zodat gebruikers de zekerheid hebben dat hun toestel perfect in orde is.



4. Een refurbished device wordt gecontroleerd op meer dan 50 punten

Bijna 69 procent van alle ondervraagden was het eens met deze stelling. En dat klopt. Bij goede aanbieders wordt de software én de hardware gecontroleerd, de software geüpdatet en het toestel gecontroleerd op stof- en vochtsporen. Daarnaast wordt het toestel gecheckt op niet-originele onderdelen – die direct worden vervangen als ze worden aangetroffen – en krijgt het toestel een goedwerkende batterij.



5. Refurbished is het beste alternatief voor nieuw

Maar liefst 77 procent van de Nederlanders vindt een nieuw toestel veel te duur. Gelukkig weet bijna drie kwart van de ondervraagden (73 procent) dat refurbished het beste alternatief is voor nieuw. Niet alleen omdat de prijs van deze devices veel lager is, maar ook omdat consumenten op deze manier niet vastzitten aan een abonnement. En wat veel mensen niet wisten: een refurbished device is een milieuvriendelijke keuze, aangezien er vijftien tot 30 miljoen mobiele apparaten ongebruikt in de kast liggen.



6. Een refurbished device is doorgaans minimaal vijftien procent goedkoper dan een nieuwe

84 procent van de ondervraagden was het met deze stelling eens. En dat klopt. Naast de aantrekkelijke prijs van de refurbished toestellen, verdienen consumenten ook nog eens een extra bedrag aan hun oude toestellen. Deze kunnen zij namelijk inleveren. Goed voor het milieu én de portemonnee!